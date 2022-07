Porto Alegre Semana começa com 1.293 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Foto: Alex Rocha/PMPA O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, situada na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro Histórico, tem 1.293 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego nesta semana. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques desta semana estão 196 vagas para vigilante. Na área da construção civil, são 126 postos de trabalho para montador de estruturas metálicas e 60 para carpinteiro. As pessoas com deficiência têm 11 oportunidades exclusivas na área de técnico de enfermagem.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Feirão de Empregos

O Feirão de Empregos no bairro Sarandi será no último sábado de julho, 30, das 8h30min às 17h, na Igreja Ministério Mevam, na avenida Bernardino Silveira Pastoriza 880, no Sarandi. As empresas interessadas em cadastrar vagas específicas para a região e iniciar o processo seletivo no mesmo dia devem encaminhar e-mail para sine@portoalegre.rs.gov.br ou entrar em contato com o Sine Municipal pelo telefone (51) 3289-4820.

