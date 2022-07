Polícia Três traficantes são presos transportando maconha na BR-386, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Os criminosos estavam em dois veículos que foram abordados pela PRF Foto: PRF/Divulgação Os criminosos estavam em dois veículos que foram abordados pela PRF. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta -feira (18), em Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul, três homens que transportavam mais de 50 quilos de maconha. Os traficantes foram capturados na BR-386.

Durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram os dois carros nos quais estavam os criminosos. Em um Palio, com placas de Novo Tiradentes, foram encontrados dezenas de tabletes de maconha no porta-malas. O motorista, de 22 anos, já possuía extensa ficha criminal.

Os outros dois homens presos estavam em um Classic, com placas de Cascavel (PR). Eles viajavam perto do Palio para dar apoio ao transporte da droga. Todos os traficantes são paranaenses.

