Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Lezcano também consultou o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo.(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, anunciou na terça-feira (1º.abr.2025) que o país suspendeu as negociações com o Brasil sobre o chamado Anexo C da Itaipu Binacional até que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explique um possível ataque hacker organizado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) a autoridades paraguaias.

O chanceler convocou para consultas imediatas o embaixador do Brasil em Assunção, José Antonio Marcondes, para que ele detalhe a suposta ação de inteligência do Brasil contra o Paraguai por meio da entrega de uma nota oficial. Lezcano também consultou o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo.

De acordo com reportagem do UOL, a agência teria espionado computadores de autoridades do governo paraguaio para obter informações relevantes para a negociação de tarifas de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu. A reportagem diz que o planejamento da operação começou no fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas foi executada já no governo Lula.

A hidrelétrica é administrada pelos 2 países e negocia anualmente as tarifas. Também está em curso uma tratativa mais ampla em torno do Anexo C, que define as bases financeiras da tarifa de comercialização da energia da hidrelétrica.

O Anexo C foi assinado em 26 de abril de 1973 e tinha validade de 50 anos, tendo expirado em 2023. Em fevereiro, o Itamaraty havia anunciado que os 2 países definiriam um novo acordo até 30 de maio de 2025.

Lezcano informou que o governo paraguaio deu início a uma investigação para analisar os eventos de 2022 a 2023 e disse que não houve nenhuma comunicação sobre eventuais incidentes do tipo por parte do governo anterior ao do presidente Santiago Peña (partido Colorado, centro-direita).

“É uma violação do direito internacional, uma interferência em assuntos internos por parte de um país em outro. […] Vamos avaliar de acordo com as respostas que obtivermos a solicitação de esclarecimento que estamos pedindo ao Brasil”, disse.

O ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Giménez, disse que é preciso agora reconstruir o que é fundamental na relação entre 2 países, que, em suas palavras, é a confiança.

Na entrevista a jornalistas paraguaios, Lezcano afirmou que as iniciativas tomadas foram embaladas pela nota oficial do governo brasileiro publicada na 2ª feira (31.mar.2025).

Entenda

Na 2ª feira (31.mar), o governo Lula negou envolvimento com o possível ataque hacker. “O governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência, noticiada hoje, contra o Paraguai, país membro do Mercosul com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato”, escreveu em nota. As informações são do portal Poder 360.

