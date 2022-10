Política Paraisópolis, em São Paulo, tem tiroteio durante agenda de campanha do candidato Tarcísio de Freitas

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

No Twitter, o candidato do Republicanos disse que sofreu um ataque Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No Twitter, o candidato do Republicanos disse que sofreu um ataque. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um tiroteio foi registrado nesta segunda-feira (17) em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, durante agenda de campanha do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele participaria da inauguração do Primeiro Polo Universitário de Paraisópolis (Casa Belezinha).

No Twitter, o candidato do Republicanos disse que sofreu um ataque: “Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”.

A Polícia Militar informou que investiga o ocorrido e aguarda mais informações dos policiais que estão no local. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse também no Twitter que conversou com Tarcísio sobre o ocorrido.

“Acabei de falar com o Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A Polícia Militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido”. Tarcísio disputa o segundo turno das eleições em São Paulo contra o candidato do PT, Fernando Haddad, que cumpre agenda em São Mateus.

