Segundo as projeções das casas de apostas, o Brasil é favorito para vencer esta edição Foto: Divulgação Segundo as projeções das casas de apostas, o Brasil é favorito para vencer esta edição. Foto: Divulgação

O mundo das apostas esportivas está muito mais agitado com a chegada da tão esperada Copa do Mundo do Catar. Tudo fica ainda melhor para os brasileiros, que aguardam ansiosamente o hexacampeonato. Segundo as projeções das casas de apostas, o Brasil é favorito para vencer esta edição.

Como as apostas esportivas na Copa do Mundo são legais e diversos apostadores procuram um guia completo para apostar nessa competição, este guia foi criado para que você, leitor, saiba tudo que precisa para fazer a sua aposta e aproveitar ainda mais esse Mundial reúne as melhores seleções mundiais.

Existem algumas informações importantes quando você decide escolher o melhor site de apostas. Os especialistas da BettinGuide Brasil criaram um guia sobre os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 onde há todas as informações necessárias sobre as partidas dos brasileiros.

Além disso, também compartilharam dicas importantes para quem deseja apostar na Copa do Mundo. Confira a seguir as informações que você precisa saber ao escolher os melhores sites para apostar no Mundial da FIFA.

Casas de apostas confiáveis

O primeiro ponto destacado pelos especialistas do site BettingGuide é que você deve escolher um site confiável. Ou seja, certifique-se de verificar se o site que você pretende utilizar tem licença de operação. Isso pode ser facilmente detectado na parte inferior da tela inicial da casa de apostas que você acessa.

Essa verificação é uma garantia de que você acessará uma empresa que é confiável e que tenha licença para atuar nesse mercado. A licença é um requerimento que diversos países exigem para que uma casa de apostas possa operar. Além disso, o governo brasileiro já estuda uma licença para esse mercado.

Como ainda não é possível ter licença de operação para casas de apostas no Brasil, o importante é você observar se um site de apostas tem licenciamento de autoridades como a Malta Gaming Authority e a Comissão de Jogos do Reino Unido, além do Governo de Curaçao, sendo as 3 principais emissoras de licenciamento para sites de apostas.

Dentro do guia da BettingGuide é possível também ler algumas revisões de especialistas que ajudam a entender os diferenciais de cada casa de apostas, bem como se elas são confiáveis. Isso, por sua vez, é um ótimo aliado para quem deseja ter uma ótima experiência ao apostar nos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Teste também pelo celular

Outra dica importante sobre os melhores sites de apostas é que eles precisam ser muito bons para você apostar pelo celular. Afinal, durante a Copa do Mundo, há muitos jogos que estarão disponíveis, muito além dos do Brasil. Portanto, certifique-se de escolher uma plataforma que ofereça acesso não só aos jogos brasileiros, mas também a outros confrontos.

Alguns sites de apostas costumam disponibilizar até mesmo aplicativos que podem ser baixados gratuitamente em dispositivos móveis. Essa é uma vantagem que você certamente não pode deixar de lado. Os especialistas da BettingGuide apontam que ambas as opções são seguras, desde que você escolha um site confiável para apostar.

Vale destacar que a versão móvel pode ser utilizada também, com você acessando o site de apostas pelo navegador do seu celular. A maioria das casas de apostas no Brasil oferece a possibilidade de você apostar utilizando o navegador do seu Android ou iOS, o que dispensa a necessidade de downloads.

Caso seja esse o seu caso, o indicado é que você priorize sempre a melhor opção para o seu estilo de aposta. Ou seja, se prefere aplicativos, baixe o app. No entanto, caso tenha interesse em apostar sem baixar nada, o melhor é só abrir o navegador e fazer a sua aposta esportiva.

Aproveite as promoções

A Copa do Mundo é uma competição que movimenta muito os mercados de apostas esportivas. Por isso, diversas promoções são disponibilizadas para os apostadores. Portanto, aproveite também para acessar essas vantagens. No entanto, fique de olho em algumas características da oferta que você quer ativar.

Algumas casas de apostas contam com promoções muito elevadas, mas que contém regras bem difíceis de cumprir. Já outros sites de apostas oferecem promoções bem abaixo da média e com regras mais simples. Tudo dependerá do seu estilo de aposta. Se for um apostador que arrisca muito, então talvez a promoção maior seja mais interessante para você.

Por outro lado, para quem pretende apostar poucos valores, então o ideal pode ser se divertir com uma oferta mais baixa. Independentemente de qual for a sua escolha, certifique-se de ativar o bônus de boas-vindas – caso esteja disponível – e também de participar das outras ofertas que o site em questão oferece.

Para saber mais sobre a Copa do Mundo, acesse agora mesmo o site da BettingGuide Brasil e confira as outras dicas que estão disponíveis para os apostadores.

