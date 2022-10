Rio Grande do Sul Ações voltadas à saúde das mulheres são realizadas em Alvorada

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As iniciativas fazem parte do Outubro Rosa Foto: Divulgação As iniciativas fazem parte do Outubro Rosa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada está realizando uma série de ações, ao longo deste mês, para promover a conscientização, o diagnóstico e prevenção do câncer de mama.

Entre as iniciativas, que fazem parte do Outubro Rosa, estão os mutirões para solicitação de mamografias e coletas de CP, com as unidades básicas de saúde e os Serviços Integrados Para Mulheres atendendo também em sábados alternados no município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Além disso, o Pam 8 teve o seu horário estendido entre 17h e 19h, nas terças e quintas-feiras, exclusivamente para atender as mulheres. Uma unidade móvel também levará todos os serviços aos bairros mais distantes.

Para fechar o mês, no dia 27, está prevista a tradicional “Caminhada do

Outubro Rosa”, que sairá da Secretaria Municipal de Saúde e contará com

sorteios de brindes, além de orientações e alongamento para as mulheres

que participarem do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul