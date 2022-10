Rio Grande do Sul Obras provocam alterações no trânsito em 12 rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A circulação de trabalhadores e máquinas pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A circulação de trabalhadores e máquinas pode ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alertou os motoristas e pedestres para alterações no trânsito em 12 rodovias gaúchas devido a obras e serviços que são realizados ao longo desta semana.

As intervenções incluem a construção de rotatórias, pavimentação de acessos, reparos localizados, manutenção asfáltica, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos.

“A circulação de trabalhadores e máquinas pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias”, informou a EGR.

Confira abaixo a relação das rodovias onde ocorrem obras e serviços nesta semana:

Obras e construção de rotatórias

RSC-287: obras no quilômetro 2, na travessia urbana de Montenegro.

Trânsito: a pista lateral, entre as ruas Ramiro Barcelos e Cel Antônio Inácio, fica bloqueada, assim como a rua João Pessoa. Alternativa: rua Doutor Hugo Wolgemuth, entre as ruas João Pessoa e Ramiro Barcelos (operando em duplo sentido). A rua Ernesto Zietlow também tem sentido duplo na quadra próximo à estação rodoviária, entre a rua Ramiro Barcelos e a RSC-287.

Obras de construção de alça de acesso

ERS-122: colocação da camada asfáltica no trecho de 668 metros que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. As obras estão localizadas no quilômetro 92, no entroncamento das rodovias.

Trânsito: cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões executando a terraplanagem para a colocação do piso.

Manutenção no pavimento

ERS-129: do quilômetro 103 ao 107, em Dois Lajeados.

RSC-453: no quilômetro 94, em Garibaldi.

ERS-122: do quilômetro 8,5 ao 13, em São Sebastião do Caí.

ERS-122: nos quilômetros 91 e 96, em Flores da Cunha.

ERS-135: no quilômetro 68, em Erechim.

Reparos localizados

RSC-453: do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão.

ERS-239: nos quilômetros 30 e 46, entre Sapiranga e Parobé.

Pavimentação do acostamento

RS-474: do quilômetro 13 ao 18, em Santo Antônio da Patrulha.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-129: do quilômetro 70 ao 126, entre Encantado e Guaporé.

ERS-130: do quilômetro 75 ao 90, entre Lajeado e Encantado.

RSC-453: do quilômetro 60 ao 95, entre Westfália e Garibaldi.

ERS-239: do quilômetro 44 ao 63, entre Parobé e Taquara.

ERS-239: do quilômetro 70 ao 88, entre Rolante e Riozinho.

ERS-115: do quilômetro 30 ao 42, em Gramado.

ERS-235: do quilômetro zero ao 38, entre Nova Petrópolis e Canela.

ERS-122: do quilômetro zero ao 38, entre Portão e São Vendelino.

ERS-040: do quilômetro 60 ao 90, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

ERS-122: do quilômetro 93 ao 98, em Flores da Cunha.

ERS-135: do quilômetro 51 ao 60, em Getúlio Vargas.

Tapa-buracos

ERS-135: em toda a extensão da rodovia.

ERS-129: em toda a extensão da rodovia.

ERS-130: em toda a extensão da rodovia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul