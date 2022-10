Esporte A um mês da Copa do Mundo, Neymar começa a ser julgado por fraude fiscal na Espanha

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Neymar é acusado de corrupção empresarial Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar é acusado de corrupção empresarial. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Começou nesta segunda-feira (17), na Espanha, o julgamento final do caso sobre supostas irregularidades na contratação de Neymar pelo Barcelona, há quase dez anos.

O jogador do Paris Saint-Germain, que saiu do clube espanhol em 2017 em uma transação milionária, compareceu a um tribunal em Barcelona, na manhã desta segunda, ao lado dos pais, também processados no caso. Ele passou duas horas no local e foi dispensado pelo juiz, mas terá que voltar para prestar depoimento, o que deve acontecer na sexta-feira (21).

O julgamento, que prosseguirá até o dia 31 deste mês, marca a etapa final de um grande imbróglio que o brasileiro enfrenta na Justiça espanhola e que causou a demissão do então presidente do Barcelona, Sandro Rossel.

A ação na Justiça foi apresentada há sete anos pelo grupo DIS, fundo que possuía parte dos direitos econômicos do atleta quando ele era um promissor atacante do clube paulista.

Neymar é acusado de corrupção empresarial pelo Ministério Público, que pede dois anos de prisão e o pagamento de multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões). Os advogados do craque afirmam que o jogador não cometeu crime e questionam se a Espanha tem competência legal para o caso.

Junto com o jogador do PSG, também são processados os seus pais, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell – para quem o Ministério Público solicita cinco anos de prisão por corrupção e fraude – e Josep Maria Bartomeu e o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho.

Os outros acusados são três pessoas jurídicas: FC Barcelona, Santos FC e a empresa fundada pelos pais de Neymar para administrar a sua carreira.

Neymar disputará a Copa do Mundo do Catar, que começará em 20 de novembro. O primeiro jogo da Seleção Brasileira no torneio ocorrerá no dia 24, contra a Sérvia.

