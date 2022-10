Brasil Velocidade média da internet banda larga no Brasil aumenta mais de 105% em um ano

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Os piores desempenhos da internet banda larga foram verificados na Bahia, Sergipe e Alagoas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A velocidade média da internet banda larga no Brasil aumentou de 55.18 Mbps (megabits por segundo) para 113.55 Mbps entre o primeiro semestre de 2021 e o mesmo período deste ano, o equivalente a uma melhora de 105,78%, segundo o site Minha Conexão.

Os dados fazem parte do novo levantamento comparativo feito pela plataforma, que teve como base os testes de velocidade de internet realizados gratuitamente no medidor em todo o território brasileiro.

Gerente de produto do Minha Conexão, Alexandre Martins disse que o avanço na qualidade de internet no País é consequência dos recentes investimentos em infraestrutura e tecnologia nos Estados. “O Brasil está começando a entender que o acesso a uma boa conexão de internet é fundamental para garantir o desenvolvimento nacional em um mundo conectado. O aumento dos investimentos em tecnologia reforçam quão relevante isso é para o futuro, até para que possamos acompanhar estruturalmente novidades como 5G e metaverso”, afirmou.

Assim como no primeiro semestre de 2021, a internet na região Centro-Oeste foi classificada como a melhor do Brasil no período a junho de 2022, com velocidade média de 143.48 Mbps. O que chama a atenção, no entanto, é que a conexão da região não só melhorou, como indicou um crescimento de 122,52% na qualidade da banda larga: em 2021, o Centro-Oeste tinha velocidade média de 64.48 Mbps.

No que diz respeito aos Estados, o Piauí apareceu novamente em primeiro lugar no ranking. Em 2021, o Estado nordestino havia registrado conexão média de 88.40 Mbps, enquanto em 2022 apresentou velocidade de 189.96 Mbps, cerca de 115% maior do que no ano anterior.

O panorama nacional de qualidade de internet revelou melhora significativa na banda larga no Brasil. Se, em 2021, todos os 27 Estados mostraram médias de conexão inferiores a 100 Mbps, em 2022 apenas oito deles tiveram velocidades abaixo desse valor de referência. Apesar de Bahia, Sergipe e Alagoas continuarem nas piores colocações da lista, os três Estados também registraram conexão dobrada.

Confira o ranking dos Estados com internet mais rápida no primeiro semestre de 2022:

1° Piauí: 189.96 Mbps

2° Mato Grosso: 166.64 Mbps

3° Goiás: 160.94 Mbps

4° Acre: 141.52 Mbps

5° Distrito Federal: 130.31 Mbps

6° Rondônia: 128.55 Mbps

7° Rio : 120.99 Mbps

8° Roraima: 120.74 Mbps

9° São Paulo: 120.16 Mbps

10° Amapá: 119.19 Mbps

11° Minas Gerais: 118.40 Mbps

12° Mato Grosso do Sul: 116.05 Mbps

13° Amazonas: 113.24 Mbps

14° Rio Grande do Sul: 112.24 Mbps

15° Santa Catarina: 110.12 Mbps

16° Paraná: 109.27 Mbps

17° Ceará: 105.42 Mbps

18° Maranhão: 102.28 Mbps

19° Espírito Santo: 101.33 Mbps

20° Tocantins: 99.77 Mbps

21° Pará: 96.25 Mbps

22° Rio Grande do Norte: 89.85 Mbps

23° Paraíba: 88.54 Mbps

24° Pernambuco: 82.66 Mbps

25° Bahia: 76.93 Mbps

26° Sergipe: 74.65 Mbps

27° Alagoas: 69.88 Mbps

