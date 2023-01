Brasil Parcela de janeiro do Bolsa Família é paga aos beneficiários com Número de Inscrição Social com final 2

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O valor mínimo do benefício é de R$ 600. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quinta-feira (19), a parcela de janeiro do programa Bolsa Família para os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 2.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Bolsa Família alcançará 21,9 milhões de famílias, com um gasto de R$ 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21.

Após Lula assumir a Presidência, o programa social do governo federal, que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior, voltou a ser chamado de Bolsa Família.

Auxílio Gás

Neste mês, não há o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais). Como o benefício só é pago a cada dois meses, o dinheiro voltará a ser liberado em fevereiro.

