Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga, nesta terça-feira (18), a parcela de outubro do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 5. O valor mínimo do benefício é de R$ 600.

Tradicionalmente, as datas de pagamento do Auxílio Brasil seguem o modelo do extinto Bolsa Família: os dez últimos dias úteis de cada mês. No entanto, uma portaria editada no início de outubro antecipou o pagamento da parcela deste mês, que prossegue até o dia 25.

O programa social do governo federal beneficia mais de 20 milhões de famílias. Os beneficiários podem consultar mais informações nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás, no valor de R$ 112, também é pago nesta terça às famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal) com NIS com final 5.

Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O Auxílio Gás é pago a cada dois meses.

