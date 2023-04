Rio Grande do Sul Parceria entre governo gaúcho e Central Única de Favelas garantirá dois grandes eventos para a população sob vulnerabilidade social

1 de abril de 2023

Iniciativas abrangem os segmentos esportivo e de empreendedorismo, como a Expo Favela (foto). (Foto: Arquivo/Expo Favela)

O governo gaúcho firmou parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) para a execução de um evento no setor de empreendedorismo e outro no segmento esportivo. Ambos são inéditos no Rio Grande do Sul e voltados a comunidades periféricas em situação de vulnerabilidade sócio-econômica. A verba liberada para as duas iniciativas é de quase R$ 700 mil.

Para a execução da ExpoFavela, foram destinados R$ 248,3 mil a partir de recursos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Piseg). Trata-se de uma feira de negócios que une empreendedores da periferia e investidores.

O objetivo é ampliar a visibilidade de iniciativas realizadas em espaços populacionais com tal perfil e promover o contato com representantes de fundos de investimento que possam acelerar negócios nesses cenários. Também estão previstas palestras, debates, cursos, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentação de startups e outras atividades.

A edição gaúcha da ExpoFavela será realizada em setembro deste ano. As melhores ideias e negócios serão selecionados para participar da ExpoFavela Nacional, marcada para dezembro em São Paulo. E as seletivas estão confirmadas para o período de maio a setembro, com a final estadual a ser disputada em outubro.

Na sequência, haverá a final nacional do campeonato, ainda sem data definida. Esses e outros detalhes podem ser conferidos em expofavela.com.br.

Já para a Taça das Favelas, o Estado separou R$ 450,1 mil também oriundos do Piseg. Considerado o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, a competição promove a inclusão social por meio do esporte, transformando a realidade de milhares de crianças, adolescentes e jovens.

O projeto proporciona novas experiências educacionais e culturais, estimulando noções de cidadania, além de propiciar a revelação de talentos esportivos. Durante os torneios, a Cufa também oferece workshops e palestras. O site é tacadasfavelas.com.br.

“RS Seguro”

Os dois eventos se encaixam no eixo de políticas preventivas do programa “RS Seguro”, que envolve uma série de ações para reduzir os índices de criminalidade no Estado em 23 cidades escolhidas com base em indicadores oficiais:

Os projetos beneficiarão os 23 municípios priorizados pelo programa: Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Esteio, Farroupilha, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão. Também foram inseridas na lista Montenegro e Frederico Westphalen, que contam com representações da Cufa.

Inclusão social

Ao anunciar a iniciativa, o governador Eduardo Leite chamou a atenção para o aspecto da inclusão social como fator de estímulo à cidadania e à redução de desigualdades:

“Se quisermos realmente promover crescimento econômico, precisamos olhar para milhões de pessoas que vivem em localidades que são carentes mas também repletas de potencial. Elas precisam estar efetivamente inseridas, com acesso e chance de participação em negócios e atividades econômicas, porque os ganhos serão de toda a sociedade”.

(Marcello Campos)

