Porto Alegre Parceria entre o Banco de Alimentos da Ceasa-RS e produtora de eventos arrecada alimentos para famílias carentes

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

A arrecadação ocorreu por meio dos ingressos solidários para shows no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre Foto: Eduardo Rodrigues/Divulgação A arrecadação ocorreu por meio dos ingressos solidários para shows no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. (Foto: Eduardo Rodrigues/Divulgação) Foto: Eduardo Rodrigues/Divulgação

O Banco de Alimentos da Ceasa-RS recebeu 2,2 toneladas de alimentos em uma ação realizada em parceria com a Opinião Produtora, em Porto Alegre.

A arrecadação ocorreu por meio dos ingressos solidários adquiridos por pessoas que levam alimentos para ganhar descontos nos shows realizados no auditório Araújo Vianna.

No último final de semana, as doações totalizaram 85 caixas com pacotes de arroz, feijão, massa, farinha, sal, açúcar, polenta, bolacha, óleo de cozinha e leite.

Segundo o coordenador do Banco de Alimentos, Rodrigo Lima, que esteve à frente da equipe de servidores e voluntários da Fazenda Raiz de Jessé que arrecadou os mantimentos na sexta (7) e no domingo (9), em frente ao auditório, a ação foi um sucesso. Ao longo desta semana, kits serão distribuídos para instituições assistenciais e famílias carentes cadastradas no programa social Prato Para Todos.

Para o presidente da Ceasa-RS, Carlos Siegle de Souza, a ação tem lastro para se ampliar na medida em que novas produtoras se engajarem nessa onda de solidariedade. “Esses alimentos serão um belo incremento às cotas de hortigranjeiros que serão entregues às famílias e entidades do Banco de Alimentos”, comemorou.

