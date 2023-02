Colunistas Parceria entre prefeitura de Santa Maria e governo do Estado garante Memorial da Boate Kiss

Por Flavio Pereira | 3 de fevereiro de 2023

Prefeito Jorge Pozzobon, de Santa Maria, confirmou apoio do governador Eduardo Leite ao Memorial da Boate Kiss. (Foto: Reprodução Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon (PSDB), conversou com o governador Eduardo Leite e obteve apoio do governo do estado para viabilizar as obras do memorial em homenagem às vítimas do incêndio na Boate Kiss, que devem começar ainda neste ano. Pozzobon conversou com o colunista e disse que recebeu de Eduardo Leite apoio para que o estado possa fazer intervenções para viabilizar o projeto, estimado em R$ 4 milhões, que serão divididos com a prefeitura. Já existe um compromisso assinado com o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi. O projeto foi aprovado em 2017 num concurso e até hoje espera para se tornar realidade. Em 2013, a Boate Kiss pegou fogo. O incêndio resultou na morte de 242 pessoas.

Vitória de Pacheco no Senado acelera Federação PP/União Brasil

A perspectiva de isolamento após garantir apoio à candidatura derrotada de Rogério Marinho na disputa ao Senado, fará com que o PP acelere a formação da Federação com o União Brasil, que criaria o maior bloco no Congresso. Como o foco seria ganhar força no Congresso, o União terá liberdade para participar do governo Lula, mesmo que o PP prefira continuar de fora. Na Câmara, a Federação teria 106 deputados (59 do União e 47 do PP) e no Senado, 16 (10 do União e 6 do PP).

A Federação PP/União Brasil no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a Federação do PP com União Brasil formaria uma bancada de 10 deputados na Assembleia Legislativa (7 do PP, mais 3 do União). A bancada federal gaúcha da Federação teria 4 deputados: três do PP e um do União Brasil.

Rogério Marinho tornou-se líder de 40% do Senado

A eleição do senador Rodrigo Pacheco, depois do tratoraço do governo, criou um novo problema para Lula: com 32 votos, o senador Rogério Marinho tornou-se um líder de 40% dos senadores, que precisará ser consultado para aprovação de PECs (propostas de emendas à Constituição).

Impasse jurídico na prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira

A prisão do deputado Daniel Silveira determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes é justificada pela perda da prerrogativa de foro do ex-parlamentar. O fato suscitou um questionamento da vice-procuradora geral da República, Lindora Araújo, com base em um ponto primário da legislação:

“Se Daniel Silveira perdeu a prerrogativa de foro, acabou a competência do STF, com o consequente encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente situado no primeiro grau de jurisdição, conforme determina a Constituição, e já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte.”

Moradores pagam pedágio dobrado

Moradores do bairro Rincão do Cascalho, em Portão, ainda estão se refazendo do susto pelo qual, desde quarta-feira, a tarifa de pedágio na praça localizada entre a RS-240 e a RS-122 passou de R$ 6,50 para R$ 11,90. A partir de segunda-feira, os motociclistas também pagarão pedágio. O prefeito de Portão, Delmar Hoff, o Kiko, anuncia que a procuradoria do município vai ingressar com uma medida judicial, considerando inconstitucional a cobrança de pedágio dentro de um bairro.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

