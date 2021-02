Esporte Parceria prevê revitalização de parque esportivo para torneio internacional de tênis em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Sebastião Melo e Confederação Brasileira de Tênis assinaram acordo. Foto: Cesar Lopes/PMPA Sebastião Melo e Confederação Brasileira de Tênis assinaram acordo. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Durante lançamento do torneio de tênis “Brasil Juniors Cup”, nesta sexta-feira (12), o prefeito Sebastião Melo e o diretor de eventos CBT (Confederação Brasileira de Tênis), Eduardo Frick, assinaram acordo para revitalizar o Parque Tenístico José Montaury, na zona norte de Porto Alegre. As obras começam neste final de semana. O parque servirá de local para treinamentos dos tenistas que estarão na cidade disputando o torneio, que ocorrerá de 16 a 28 de fevereiro nas quadras da Sogipa e da Associação Leopoldina Juvenil.

“Nós recriamos a Secretaria de Esporte, pois acreditamos no esporte. Que estas parcerias se multipliquem pela Capital”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Cerca de 400 participantes de mais de 30 países irão desembarcar em Porto Alegre, movimentando a economia local, conforme destaca o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko. O secretário revelou ainda, que já estão avançadas as negociações para que uma das etapas da Copa Davis – maior torneio por equipes do tênis – seja realizada na Capital gaúcha.

“Vamos colocar Porto Alegre no mapa dos grandes eventos. O esporte promove a saúde e transforma vidas”, afirmou Kiko.

Quadras revitalizadas

Entre as medidas de recuperação do parque está a colocação de uma tonelada de saibro nas quadras, capas de rede e cinto de centro de rede. O torneio tem grau de pontuação G1, um dos maiores níveis dentro do circuito juvenil. As categorias 18 anos e Tennis Kid serão disputadas na Associação Leopoldina Juvenil, enquanto as categorias 12, 14 e 16 anos serão na Sogipa.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Tênis, com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e realização da Federação Gaúcha de Tênis. Dois tenistas gaúchos de renome internacional serão homenageados: Liége Dias e Marcos Hocevar.

