Rio Grande do Sul Banrisul alcançou lucro líquido ajustado de R$ 824,8 milhões em 2020

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

O Banrisul registrou lucro líquido ajustado de R$ 824,8 milhões em 2020, com rentabilidade ajustada de 10,2% sobre o patrimônio líquido médio. A retração de 35,3% frente ao lucro líquido ajustado de 2019 reflete, segundo a instituição, especialmente, maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, redução da margem financeira, diminuição das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, redução das despesas administrativas ajustadas, aumento das demais despesas, e consequente menor volume de tributos sobre o lucro, refletindo a menor base de cálculo e a alteração na alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a partir de março de 2020, com reflexos na contribuição diferida e corrente, e menor volume de participação nos lucros e resultados. O lucro líquido de 2020 alcançou R$ 727,5 milhões, impactado pelo Programa de Desligamento Voluntário, o qual produziu efeito líquido de R$ 97,3 milhões no resultado do período.

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,3 bilhões em dezembro de 2020, aumento de R$ 551,9 milhões ou 7,1% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 91,8 bilhões em dezembro de 2020, com crescimento de 12,6% em relação ao registrado no final de 2019, ampliação proveniente, em especial, do aumento na captação de depósitos.

Os recursos captados e administrados alcançaram saldo de R$ 80,5 bilhões em dezembro de 2020, incremento de R$ 8,4 bilhões ou 11,7% em relação ao mesmo mês de 2019. Estes recursos são compostos, principalmente, por depósitos a prazo, de poupança e à vista.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 37,6 bilhões em dezembro de 2020, expansão de R$ 1,4 bilhão ou 3,9% nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 28,9 bilhões, aumento de R$ 1,1 bilhão ou 3,9% em um ano.

O crédito comercial pessoa física, refletindo a estratégia de negócios da instituição, apresentou crescimento de R$ 546,2 milhões ou 2,5% nos 12 meses, alcançando R$ 22,3 bilhões em dezembro de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento do saldo das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 17,1 bilhões em dezembro de 2020.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica apresentaram saldo de R$ 6,6 bilhões em dezembro de 2020, com aumento de 8,6% em relação a dezembro de 2019, devido, especialmente, as linhas de capital de giro, face ao aumento dos volumes concedidos em linhas emergenciais de acesso ao crédito, que registraram a concessão de R$ 1,6 bilhão em recursos para 35.437 contratos.

Em relação à sustentabilidade, a linha de crédito específica para financiar a aquisição de equipamentos de energia solar e eólica teve incremento de 201% nos últimos 12 meses, atingindo uma carteira de R$ 174 milhões.

Agronegócio

Em 2020, foram contratadas 26.012 novas operações, com volume total de R$ 3,2 bilhões. Desses totais, 25.134 operações e R$ 2,2 bilhões referem-se a operações com pessoas físicas, e 878 operações e R$ 1 bilhão a pessoas jurídicas. O saldo da carteira de crédito rural atingiu, em dezembro de 2020, o valor de R$ 3,4 bilhões, aumento de R$ 730,9 milhões ou 27,5% na comparação com dezembro de 2019.

Sustentabilidade

Em dezembro de 2020, a área de sustentabilidade foi institucionalizada para aprimorar a governança, fortalecer e impulsionar as ações estratégicas.

Seguridade

O faturamento dos negócios de seguridade atingiu R$ 1,7 bilhão em 2020, apresentando crescimento de 5,5% em comparação ao ano anterior. As receitas totais atingiram R$ 293,2 milhões no ano, dentre as quais se destacam as receitas provenientes das comissões de seguridade, que somaram R$ 241,6 milhões. Em dezembro de 2020, as operações ativas alcançaram 2,4 milhões de contratos.

Canais digitais

Os canais digitais representaram 62,8% das operações realizadas pela instituição em 2020, considerando todos os canais disponíveis, frente aos 54,6% de 2019. Ao longo do ano, os canais de Internet Banking e Mobile Banking tiveram 359,3 milhões de acessos, 30,8% superior a 2019, equivalendo a uma média de 984,5 mil acessos diários. O total de operações realizadas nesses canais apresentou incremento de 9,1%. As transações financeiras e o valor transacionado cresceram 24,3% e 3%, respectivamente.

Vero

A Vero encerrou o ano de 2020 com 143,5 mil estabelecimentos credenciados ativos. Nos 12 meses, foram capturadas 312,7 milhões de transações, 218,9 milhões com cartões de débito, redução de 4,5%; e 93,8 milhões com cartões de crédito, retração de 10,4%; em relação ao auferido em 2019. O valor transacionado totalizou R$ 30,3 bilhões, refletindo crescimento de 2,8% frente ao ano de 2019. Desse montante, R$ 17,2 bilhões com cartões de débito e R$ 13,2 bilhões são das transações com cartões de crédito.

Cartões de crédito

O ano de 2020 encerrou com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito. Foram realizadas 74,9 milhões de transações, e movimentação financeira de R$ 6,5 bilhões.

Desde maio de 2019, já foram gerados 153,7 mil cartões, contabilizando mais de 1,9 milhão de transações, no valor total de R$ 274,6 milhões.

Modernização tecnológica

Em 2020, foram investidos R$ 336,9 milhões em modernização tecnológica, que inclui a transformação digital, ampliação da infraestrutura de TI e compromisso com a segurança da informação.

