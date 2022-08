Porto Alegre Parcial de doses de vacina contra gripe aplicadas em Porto Alegre chega a 471 mil

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

A meta é atingir 90% de cada um dos grupos. Foto: Pedro Piegas/PMPA A meta é atingir 90% de cada um dos grupos. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Secretaria Municipal da Saúde informou que, até esta sexta-feira (12), foram aplicadas em Porto Alegre 471.065 doses de vacina contra gripe. O número corresponde a 56,1% da meta alcançada entre os grupos prioritários e está sujeito à revisão pelo Ministério da Saúde. O percentual de vacinados nos grupos de risco é considerado baixo pela Diretoria de Vigilância em Saúde. A meta é atingir 90% de cada um dos grupos.

O maior contingente de doses está no grupo dos idosos, que soma 203.698 (66,9%), seguido da população em geral, com 152.380 mil doses. Os dados são do LocalizaSUS.

A vacinação contra gripe está disponível na rede municipal para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e garante proteção contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B. Não há restrição para aplicação das duas vacinas de forma concomitante, para todos os públicos com indicação de receber as vacinas contra covid e influenza.

Poliomielite

Na primeira semana de campanha de vacinação contra poliomielite, dirigida a crianças entre 1 ano e 5 anos incompletos, foram vacinadas 317 crianças. “Dados da campanha de multivacinação, destinada à atualização da carteira de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos, não puderam ser extraídos do Sistema de Informação por instabilidade nesta sexta-feira”, informou a prefeitura.

As campanhas de vacinação contra covid, gripe e as campanhas de multivacinação de adolescentes até 15 anos e de crianças entre um ano e menores de 5 anos contra poliomielite ocorrem de forma simultânea.

Vacinação contra a gripe

– Crianças – 29736 (37,2%);

– Gestantes – 3.313 (28,2%);

– Idosos – 203.698 (66,9%);

– Povos indígenas – 530 (29,1%);

– Puérperas – 276 (14,3%);

– Trabalhadores da saúde – 46.494 (45,9%);

– Comorbidades – 21.242 (15,9%);

Pessoas sem comorbidades – população em geral – 152.380.

Serviço

Vacina contra influenza – aberta para todos os públicos a partir de seis meses de idade, campanha de multivacinação e campanha de vacinação contra poliomielite.

Pontos de vacinação: 123 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping.

