Olimpíada Paris 2024: desempenho de Paulo André nos 100 metros rasos gera memes na internet

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Disputando na quinta bateria, o brasileiro ficou com a última colocação, sendo eliminado das semifinais dos 100m rasos Foto: Wagner Carmo/CBAt Disputando na quinta bateria, o brasileiro ficou com a última colocação, sendo eliminado das semifinais dos 100m rasos (Foto: Wagner Carmo/CBAt) Foto: Wagner Carmo/CBAt

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A participação do velocista e ex-BBB Paulo André nos 100m rasos masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegou ao fim na manhã deste sábado (03). Na quinta bateria, o brasileiro ficou na última colocação, com tempo de 10s46, sendo eliminado da disputa.

Pouco antes do início da prova, o atleta aproveitou para mostrar uma foto do filho Paulo André Jr, também conhecido como PAzinho – fruto de seu relacionamento com Thays Andreta.

Nas redes sociais, o desempenho de Paulo André rendeu uma série de memes e comentários. “Não quero ninguém falando mal do Paulo André, se ele está lá é porque é um dos melhores e ainda teve uma lesão há 36 dias, enfim obrigada por tudo Paulo André”, defendeu uma internauta.

“Tudo bem, Paulo André, nosso P.A, não se classificou nos 100m rasos mas se classificou nos nossos corações e é isso que vale”, afirmou outro.

Veja mais reações da web:

to com pena do paulo andré, meio que tão pesando a mão com o cara só por ranço do bbb pic.twitter.com/g6bDzil0Na — dinho (@brucewoyne) August 3, 2024

Paulo André apontando para o relógio, uma marra sem fim, vai lá e chega em último na classificatória 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/rgBTw5dB82 — Bruno (@userblima) August 3, 2024

Paulo André foi pra olimpíadas achando que ia competir pra anjo da semana kkkkkk chegou em ultimo com sobra — Gabriel Borges (@gabrielborgesps) August 3, 2024

toda a nossa solidariedade ao ex-BBB Paulo André, que ficou em último no Atletismo pic.twitter.com/I0exNg6FK6 — Papos (@paposfut) August 3, 2024

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-desempenho-de-paulo-andre-nos-100m-rasos-gera-memes-na-internet/

Paris 2024: desempenho de Paulo André nos 100 metros rasos gera memes na internet

2024-08-03