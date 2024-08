Olimpíada Paris 2024: com mais uma prata na ginástica, Rebeca Andrade se iguala a Torben e Scheidt com cinco medalhas olímpicas

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ginasta brasileira tem um ouro, três pratas e um bronze em Jogos Olímpicos Foto: Wander Roberto/COB Rebeca ainda disputa outras duas finais nesta segunda (5): trave e solo. (Foto: COB) Foto: Wander Roberto/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cada final, uma medalha. E a cada nova conquista, um degrau a mais no hall dos maiores nomes da história do esporte olímpico brasileiro. Neste sábado (03), na Arena Bercy, Rebeca Andrade voou para ser vice-campeã olímpica do salto, atrás apenas do fenômeno norte-americano Simone Biles.

O resultado eleva a brasileira ao seleto grupo de lendas do Brasil com cinco medalhas em Jogos Olímpicos, ao lado dos velejadores Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze) e Torben Grael (dois ouros, uma prata e dois bronzes).

Além da prata deste sábado, Rebeca foi vice-campeã olímpica no individual geral e bronze por equipes em Paris 2024. Em Tóquio 2020, ela foi ouro no salto e vice no individual geral. Vale lembrar que ela ainda disputa outras duas finais na segunda-feira (05): trave e solo.

Rebeca entrou na Arena Bercy como então campeã olímpica do salto, uma das provas nas quais Biles não competiu no Japão por questões de saúde mental. A expectativa, no entanto, estava muito mais nos ombros da americana, que nas classificatórias, na final por equipes e do individual geral executou o Biles II, de dificuldade 6.4.

Na final do aparelho, as oito finalistas saltam duas vezes, e a nota final é a média das apresentações. Biles cumpriu seu papel e, com o Biles II e um Cheng, obteve média de 15.300, que lhe rendeu o ouro da prova. O bronze ficou com outra americana, Jade Carey.

Apesar das perguntas insistentes sobre a possível execução de um Triplo Twist Yurchenko, que poderia ser batizado de Andrade, Rebeca indicou em todas as entrevistas que deveria adotar uma estratégia mais conservadora. E assim o fez. Apostou na qualidade de sua execução em saltos nos quais tivera sucesso anteriormente.

A brasileira, sexta na ordem de apresentação, escolheu um Cheng, sua principal bola de segurança e de dificuldade 5.6 para abrir a série. Depois, seguiu com um Amanar (que fez no treino de pódio, mas não executava desde Tóquio em competições oficiais e de dificuldade 5.4) para fechar.

No Cheng, Rebeca faz uma entrada de rodante (popularmente conhecido como estrela), uma meia volta até se impulsionar na mesa de frente e executar uma pirueta e meia na segunda fase do voo, até aterrissar no colchão. Rebeca recebeu 9.500 de execução, alcançando 15.100 no primeiro salto.

No Amanar, a brasileira fez uma entrada de rodante e chegada na mesa de costas, seguindo com duas piruetas e meia no voo até finalizar de frente para o aparelho. Rebeca novamente foi espetacular.

Recebeu 9.433 de execução, chegando a 14.833 no salto e 14.966 de média entre os dois. Foi a segunda melhor marca da noite, um novo brilho prateado para alçar a paulista ainda mais alto entre os gigantes da ginástica artística e do esporte olímpico brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-com-mais-uma-prata-na-ginastica-rebeca-andrade-se-iguala-a-torben-e-scheidt-com-cinco-medalhas-olimpicas/

Paris 2024: com mais uma prata na ginástica, Rebeca Andrade se iguala a Torben e Scheidt com cinco medalhas olímpicas

2024-08-03