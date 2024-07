Olimpíada Paris 2024: Djokovic arrasa australiano e aguarda Nadal; Alcaraz vence libanês

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Djokovic faz coro por uma “última dança” com Nadal desde o sorteio das chaves de tênis em Paris. Foto: Reprodução Djokovic faz coro por uma “última dança” com Nadal desde o sorteio das chaves de tênis em Paris. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novak Djokovic iniciou de maneira arrasadora a busca pelo ouro olímpico. Neste sábado (27), o sérvio teve pela frente o australiano Matthew Edben e fez um treino de luxo para possível embate com Rafael Nadal na segunda rodada.

Outro favorito no complexo de Roland Garros, Carlos Alcaraz também venceu na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Djokovic faz coro por uma “última dança” com Nadal desde o sorteio das chaves de tênis em Paris. Ele cumpriu com perfeição o papel na estreia e aguarda pelo espanhol, ainda sem confirmar se entrará em quadra contra o húngaro Marton Fucsovics, neste domingo (28), às 7h (de Brasília), por dores na coxa direita.

Em início fulminante, Djokovic foi logo aplicando um pneu no australiano em somente 25 minutos. O massacre continuou no segundo set, com o sérvio logo abrindo 4 a 0 após duas quebras de vantagem. Apenas no 11º game disputado que Ebden desencantou. Fez o ponto de honra, antes de cair com 6 a 1 em jogo de somente 54 minutos.

Alcaraz

Com enorme e efusivo aplauso no ponto final, Carlos Alcaraz também não teve trabalho em sua estreia. Atual campeão de Roland Garros e sentindo-se em casa na terra batida francesa, o espanhol passou por Hady Habid, do Líbano, com parciais de 6/3 e 6/1.

Alcaraz tem tudo para brigar por medalha em Paris. Neste sábado (27), ele iniciou o jogo abrindo logo 3 a 0 e depois apenas trocou pontos para ganhar o primeiro set. No segundo, ainda melhor, saiu com 2 a 0 e depois de Habid descontar, enfileirou quatro pontos para se garantir na segunda rodada após 1h12 de jogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-djokovic-arrasa-australiano-e-aguarda-nadal-alcaraz-vence-libanes/

Paris 2024: Djokovic arrasa australiano e aguarda Nadal; Alcaraz vence libanês

2024-07-27