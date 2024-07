Olimpíada Olimpíada 2024: Seleção Brasileira de vôlei perde na estreia para a Itália no masculino

27 de julho de 2024

Darlan encara bloqueio triplo da Itália na estreia dos Jogos de Paris-2024. Foto: Alexandre Loureiro/COB Darlan encara bloqueio triplo da Itália na estreia dos Jogos de Paris-2024. (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Brasil estreou na Olimpíada de Paris-2024 com derrota para a Itália, na South Paris Arena, neste sábado. O placar foi de 3 a 1 para a Itália (25/23, 27/25, 18/25 e 25/21), atual campeã mundial. O segundo confronto da seleção de Bernardinho será contra a Polônia, a líder do ranking mundial, na quarta-feira.

Ter vencido um set pode ser importante lá na frente. Isso porque nesta Olimpíada, o torneio tem novo formato. A primeira fase conta com três grupos com quatro equipes cada – em Tóquio-2020, eram dois grupos com seis seleções.

Estarão classificados às quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares. E depender da classificação pelos critério do terceiro lugar é a arriscado.

Na próxima quarta-feira, a seleção do técnico Bernardinho enfrenta a Polônia. Na terça-feira, a Itália enfrenta o Egito.

O grupo do Brasil, que é o grupo B, tem os três times que venceram as últimas nove edições do Mundial da modalidade (de 1990 para cá): o Brasil, a Itália e a Polônia.

A Polônia enfrentou o país em 43 ocasiões desde 2006, com pequena vantagem dos brasileiros: 26 triunfos contra 17. Mas, nas últimas dez partidas, os poloneses venceram sete. O país europeu também levou a melhor nas finais dos Mundiais de 2014 e de 2018, na semifinal do Mundial de 2022 e na fase final da Liga das Nações deste ano. Em Jogos Olímpicos, será o primeiro confronto desde a vitória do Brasil por 3 a 0 em Pequim-2008.

O jogo

O primeiro set foi bastante disputado e o Brasil ficou o set inteiro na frente mas com dois bloqueios no fina a Itália virou. O Brasil teve ainda a chance de empate em 24 a 24, mas Darlan ficou no bloqueio e o set terminou em 25 a 23. A Itália dominou no bloqueio.

Na segunda etapa, quando a Itália fez 15 a 13, em bola de ataque de Darlan, deu para sentir o clima de rivalidade entre as seleções. Ambos os grupos gesticularam com o árbitro principal. Mas como não há desafio para o toque de bola no jogador, após o bloqueio e que não ocorreu, o Brasil nem sacrificou o pedido. Uma largadinha de Lucarelli colocou o Brasil de novo na briga no set, chegando ao 23 ponto (23 a 24). Mas na hora de decidir, o Brasil pecou. Um saque na rede de Flávio e a seleção perdeu novamente a chance de fechar o set. A Itália não perdeu tempo e fez 27 a 25.

O Brasil foi buscar o terceiro set , desencantou mais dois pontos de bloqueio. Dominou a parcial e fez 25 a 18. No quarto set, o Brasil errou bolas demais e não conseguiu forçar o tie break.

Os jogos de vôlei de Paris-2024 serão realizados em uma arena provisória montada em um pavilhão para 10.200 pessoas, e sem charme algum. Um contraste com os locais de competições de outras modalidades, incluindo o vôlei de praia, aos pés da Torre Eiffel.

O Brasil começou com: Bruninho, Darlan, Lucarelli, Leal, Lucão, Flávio e Thales. A Itália iniciou com Giannelli, Romanò, Michieletto, Lavia, Russo, Galassi e Balaso.

