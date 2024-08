Olimpíada Paris 2024: “Essa medalha de prata vale ouro para nós”, diz a atacante Gabi Portilho após a final contra os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Gabi Portilho beija a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Paris. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira de futebol feminino é medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após derrotar adversários como França e Espanha, a equipe foi superada pelos Estados Unidos por 1 a 0, ficando com o segundo lugar na competição. A atacante Gabi Portilho foi decisiva durante todo o torneio, e reforçou a importância dessa conquista para o Brasil.

Ela afirmou que tem muito orgulho da equipe e que a medalha de prata conquistada vale ouro para as jogadoras.

“Queria agradecer a toda a torcida, agradecer a CBF, que ajudou a gente e trouxe os nossos familiares para poder prestigiar de perto. Foi a primeira Olimpíada de muitas aqui e a gente chegou onde chegou. Eu tenho muito orgulho do que fizemos, tiveram lesões, a gente jogou no limite, com dores, mas não desistiu”, disse.

“Eu tenho muito orgulho dessa medalha de prata. Para nós vale ouro, porque a gente fez uma grande competição, a gente superou obstáculos e adversidades, a gente merece reconhecimento. Que essa prata sirva de muito crescimento para o futebol brasileiro, muita visibilidade. Temos um grupo muito jovem aqui e eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas ainda”, completou.

Gabrielle Jordão Portilho, mais conhecida como Gabi Portilho, é uma atacante que se destaca tanto no cenário nacional quanto internacional. Atualmente, ela é uma das principais jogadoras do Corinthians. Aos 29 anos, a jogadora vive um dos momentos mais importantes de sua carreira ao disputar sua primeira Olimpíada com a Seleção Brasileira e ser medalhista de prata.

Gabi nasceu em Brasília e começou sua trajetória no futebol em 2011, atuando por clubes locais como Fut Art e Fluminense-DF. Demonstrando talento desde cedo, Portilho logo chamou a atenção e seguiu sua carreira em Santa Catarina, onde defendeu clubes como Olympia, Jaraguá, Joinville e Muller. Sua habilidade e dedicação a levaram a ser vice-campeã brasileira em duas ocasiões, jogando pelo Kindermann e pelo São José.

Entre 2015 e 2017, Gabi teve uma passagem significativa pelo futebol europeu, onde defendeu o Madrid CFF na Espanha, o que contribuiu para seu desenvolvimento técnico e tático. Após sua volta ao Brasil, ela passou novamente pelo São José, e também por Osasco e 3B antes de chegar ao Corinthians em 2020.

No Corinthians, Gabi Portilho encontrou o palco ideal para mostrar todo o seu potencial. Desde sua chegada. Ela se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo para a conquista de diversos títulos importantes. Com a camisa do Timão, Gabi conquistou quatro títulos do Campeonato Brasileiro, duas Libertadores e três Campeonatos Paulistas, solidificando sua posição como uma das melhores atacantes do futebol feminino brasileiro.

Embora sua estreia em seleções brasileiras tenha ocorrido em 2012, no Mundial Sub-17, foi apenas em 2017 que Gabi teve sua primeira oportunidade com a Seleção Principal, em um amistoso contra a Bolívia. Desde então, ela acumulou 20 jogos e três gols pela Seleção.

Durante os Jogos Olímpicos de Paris, a camisa 18 foi decisiva para o Brasil. Ela fez o gol que garantiu a classificação da Seleção para as semifinais e ainda deixou sua marca na partida que levou o Brasil à grande final contra os Estados Unidos. Sua atuação em campo, combinando velocidade, habilidade e precisão nas finalizações, foram cruciais para a conquista da medalha de prata.

Paris 2024: “Essa medalha de prata vale ouro para nós”, diz a atacante Gabi Portilho após a final contra os Estados Unidos

