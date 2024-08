Olimpíada Paris 2024: Evandro e Arthur batem tchecos no vôlei de praia e avançam sem perder um único set

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os brasileiros controlaram do início ao fim a partida na Arena da Torre Eiffel. (Foto: @timebrasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma campanha impecável dos brasileiros Evandro Oliveira e Arthur Lanci no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta-feira (2) a dupla despachou os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner por 2 sets a 0 e avançou ao mata-mata do torneio sem perder um único set.

Os brasileiros controlaram do início ao fim a partida na Arena da Torre Eiffel. Os tchecos, quatro posições acima de Evandro e Arthur no ranking mundial, eram considerados favoritos à vitória, mas não foram capazes de se impor. Evandro distribuiu bloqueios e pontos no saque, enquanto Arthur postou uma sólida defesa contra os adversários, em uma partida que durou 41 minutos.

Perusic e Schweiner chegaram a ensaiar uma reação nos dois sets, que acabaram com as parciais de 21 a 18 e 21 a 16. Os tchecos perderam a primeira no torneio olímpico, enquanto Evandro e André continuam sem perder uma única parcial na competição.

Evandro e Arthur fecharam o trio brasileiro de duplas invictas na fase de grupos do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris. Além deles, Bárbara Seixas e Carol Solberg e Ana Patrícia e Duda conquistaram a terceira vitória, cada dupla, e se classificaram às oitavas. George e André sofreram duas derrotas e aguardam por combinação de resultados para seguirem vivos no torneio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-evandro-e-arthur-batem-tchecos-no-volei-de-praia-e-avancam-sem-perder-um-unico-set/

Paris 2024: Evandro e Arthur batem tchecos no vôlei de praia e avançam sem perder um único set

2024-08-02