Olimpíada Paris 2024: Luiz Maurício da Silva bate recorde sul-americano e vai à final no lançamento de dardo

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasileiro alcançou 85,91m e vai à decisão com o sexto melhor desempenho Foto: Miriam Jeske/COB Brasileiro alcançou 85,91m e vai à decisão com o sexto melhor desempenho. (Foto: Miriam Jeske/COB) Foto: Miriam Jeske/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A manhã dessa terça-feira (6) começou promissora para o atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Luiz Maurício da Silva alcançou 85,91m no lançamento de dardo, bateu o recorde sul-americano e avançou à final.

Curiosamente, Luiz Maurício era dono do recorde anterior: 85,57m. O resultado atingido foi suficiente para que o brasileiro vá à decisão com o sexto melhor desempenho. Campeão em Tóquio 2020, o indiano Neeraj Chopra liderou a classificatória, com 89,34m.

“Foi uma prova fantástica, comecei tendo alguns erros, mas, já no segundo lançamento, eu vi que foi bom. No terceiro, eu consegui a vaga, a qualificação, isso não tem explicação. Competi com os melhores, que eu assistia pela televisão e agora estou na final junto com eles. Agora é voltar para a Vila Olímpica, terminar a preparação e entregar 100% na final, para que eu possa ultrapassar esse recorde, que é o sul-americano, e ver o que vai acontecer”, avaliou Luiz Maurício.

Por outro lado, o brasileiro Pedro Henrique Rodrigues conseguiu apenas 79,46m, ficou no 19º lugar e não avançou de fase. A disputa por medalhas no lançamento de dardo está prevista para começar às 15h25min de quinta-feira (08).

Finalistas do lançamento de dardo em Paris 2024

Neeraj Chopra (Índia): 89,34m Anderson Peters (Granada): 88,63m Julian Weber (Alemanha): 87,76m Arshad Nadeem (Paquistão): 86,59m Julius Yego (Quênia): 85,97m Luiz Maurício da Silva (Brasil): 85,91m Jakub Cadlejch (República Tcheca): 85,63m Toni Keranen (Finlândia): 85,27m Andrian Mardare (Moldova): 84,13m Oliver Helander (Finlândia): 83,81m Keshorn Walcott (Trindade e Tobago): 83,02m Lassi Etelatalo (Finlândia): 82,91m

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-luiz-mauricio-da-silva-bate-recorde-sul-americano-e-vai-a-final-no-lancamento-de-dardo/

Paris 2024: Luiz Maurício da Silva bate recorde sul-americano e vai à final no lançamento de dardo

2024-08-06