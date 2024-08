Porto Alegre Plano Municipal de Redução de Riscos em Porto Alegre é apresentado em audiência pública

6 de agosto de 2024

Entre os objetivos do plano municipal estão revisar, atualizar e caracterizar as áreas de risco, com ênfase nos assentamentos urbanos precários Foto: André Netto/PMPA (Foto: André Netto/PMPA) Foto: André Netto/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e o Ministério das Cidades, apresentou em audiência pública na manhã desta terça-feira (06), o Plano Municipal de Redução de Riscos.

A sessão, que ocorreu na Cinemateca Capitólio, abriu o debate sobre o estudo que será realizado para reduzir os riscos geológicos causados, principalmente, por inundações, enxurradas e deslizamentos

Entre os objetivos do plano municipal estão revisar, atualizar e caracterizar as áreas de risco, com ênfase nos assentamentos urbanos precários. De acordo com relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil, foram mapeados 149 locais considerados de alto e muito alto risco na cidade, com 20.900 edificações e 84 mil pessoas. A previsão da entrega do plano municipal é em novembro de 2025.

