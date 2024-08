Paris 2024 Paris 2024: medalha de bronze tripla? Federação romena de ginástica sugere dividir o terceiro lugar da final do solo na Olimpíada

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Ana Barbosu, Jordan Chiles e Sabrina Voinea: protagonistas de polêmica em torno da medalha de bronze na final olímpica do solo. (Foto: Reprodução)

O impasse em torno da medalha de bronze na final olímpica do solo, na ginástica artística, pode terminar com o 3º lugar dividido por três atletas. Esta é a sugestão da Federação de Ginástica da Romênia à Federação Internacional. Com isso, tanto a americana Jordan Chiles quanto as romenas Ana Barbosu e Sabrina Voinea ocupariam o pódio, que ainda tem Rebeca Andrade como campeã e Simone Biles na segunda colocação.

Em comunicado divulgado nessa segunda-feira (12), a entidade romena explicou que esta divisão foi discutida por seus advogados com a USA Gymnastics, responsável pelo esporte nos Estados Unidos. A federação romena explicou que aceitou algumas exigências dos americanos, mas não explicou quais foram.

“A iniciativa de atribuir medalhas de bronze aos três atletas, Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea, foi lançada pelos advogados da Federação Romena de Ginástica, com a aprovação prévia da Federação. A liderança da RFA, através dos representantes convencionais, apresentou todas as diligências necessárias para que este consenso fosse alcançado. Ressaltamos o fato de que houve certos pedidos do lado americano para que este desejo fosse cumprido, pedidos que o nosso lado sempre aceitou, aspecto apreciado pelo representante convencional do lado americano”, diz trecho do comunicado.

Equívocos

Por que romena ganhou o bronze na ginástica? A divisão visa acabar com o imbróglio em torno de quem seria a dona da medalha de bronze após uma série de equívocos cometidos pelos jurados da final do solo nos Jogos de Paris-2024. Inicialmente, Chiles havia ficado em 3º. Isso só foi possível após pedido de revisão de sua pontuação. Quando a nota aumentada da americana foi anunciada, Barbosu já celebrava o pódio. Ela deixou o ginásio desolada.

A federação romena recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) em duas frentes. Questionou tanto a revisão da nota de Chiles quanto a punição dada a Voinea, que, ao fim da disputa, ficou em 5º. Em relação a este segundo caso, argumentam que a ginasta não pisou fora da linha, motivo para ter perdido um décimo (não fosse esta punição, teria ficado com o bronze).

O CAS não suspendeu a punição dada a Voinea. Mas anulou a revisão da nota de Chiles. A justificativa foi de que os americanos entraram com recurso após o prazo.

Desta forma, o bronze retornou para Barbosu. Chiles voltou à sua nota original e caiu para o 5º lugar. Voinea acabou em 4º.

A decisão do CAS caiu como uma bomba para os americanos. A USA Gymnastics prometeu recorrer. Já Chiles anunciou que iria se retirar das redes sociais para cuidar de sua saúde mental. Isso porque, além da frustração, a ginasta sofreu muitos ataques na internet.

Acirrados pela polêmica, torcedores passaram a atacar as três ginastas envolvidas. A federação romena aproveitou para pedir que parem com as agressões.

Confira o comunicado na íntegra: “A Federação Romena de Ginástica tomou nota das acusações existentes a nível internacional e deseja esclarecer alguns aspectos extremamente importantes através deste comunicado de imprensa. A iniciativa de atribuir medalhas de bronze aos três atletas, Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea, foi lançada pelos advogados da Federação Romena de Ginástica, com a aprovação prévia da Federação. A liderança da FRG, através dos representantes convencionais, apresentou todas as diligências necessárias para que este consenso fosse alcançado. Ressaltamos o fato de que houve certos pedidos do lado americano para que este desejo fosse cumprido, pedidos que o nosso lado sempre aceitou, aspecto apreciado pelo representante convencional do lado americano. Ao longo deste período, a FRG contou também com o apoio de Nadia Comăneci, no sentido de chegar a um consenso justo para todos os atletas, em relação às dificuldades técnicas que se revelaram encontradas pela Federação Internacional de Ginástica. A FRG, juntamente com seus parceiros, sempre buscou que a solução dessa diferença fosse resolvida de forma que transmitisse respeito e gratidão aos atletas envolvidos. Desta forma, apelamos a toda a comunidade ginástica, tanto dentro como fora do país, para que PARAM os ataques contra as ginastas Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea e especialmente Nadia Comăneci cuja intervenção foi sempre a favor dos três atletas/três medalhas. A FRG nunca concordou em retirar a medalha.” As informações são do jornal O Globo.

