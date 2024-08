Paris 2024 Paris 2024: Tom Cruise registra momento antes de rapel na Olimpíada e dá pista sobre o retorno de “Missão impossível”

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

“Obrigado, Paris! Agora vamos para Los Angeles”, legendou Cruise junto com a foto no Stade de France. (Foto: Reprodução)

Tom Cruise surpreendeu ao “cair do céu” na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris 2024. Nas redes sociais, o ator norte-americano registrou momentos antes de descer de rapel até o centro do estádio onde ocorreu o evento. Apesar da aventura, a feição dele era tranquila e até animada para fazer sua entrada triunfal.

“Obrigado, Paris! Agora vamos para Los Angeles”, legendou Cruise junto com a foto em que mostra a vista que teve do teto do Stade de France.

Com o rapel, o ator protagonizou um momento importante da cerimônia: a passagem de bastão dos jogos para a cidade na Califórnia, nos Estados Unidos, sede de 2028. Com a bandeira da Olimpíada, Cruise dirigiu em sua moto até um avião, que pilotou para chegar em solo norte-americano. E terminou sua participação no letreiro de Hollywood.

Além de marcar o início do novo ciclo olímpico, o astro ainda deu pista sobre o retorno do “Missão impossível”. O ator compartilhou uma postagem da Paramount Pictures, que confirma a data de lançamento da sequência da franquia, cujo o nome será “Missão: impossível – Acerto de contas parte 2”. Será em maio de 2025.

“Estou incrivelmente orgulhoso de tudo que fizemos juntos. Estou ansioso para compartilhar com vocês nossa próxima missão”, disse o astro norte-americano.

Esse será o oitavo filme da franquia, que chega na sequência de “Missão: impossível – Acerto de contas”, que chegou aos cinemas em 2023.

Celebração

A Olimpíada de Paris 2024 encerraram no domingo (11) em uma festa no Stade de France. A contagem regressiva agora é para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Cerca de 9 mil atletas participaram da celebração. Duda e Ana Patrícia, dupla medalha de ouro no vôlei de praia, carregaram a bandeira da delegação brasileira na entrada dos atletas no estádio.

A banda Phoenix fez o show musical de encerramento com participações especiais. Para anunciar a o próxima edição dos Jogos, em Los Angeles, a convidada foi H.E.R. Ela foi a responsável por cantar o hino dos Estados Unidos.

O ator Tom Cruise também fez uma participação na cerimônia ao descer de rapel do alto do Stade de France para receber a bandeira dos Jogos e “levar” aos Estados Unidos.

A cerimônia continuou em Los Angeles, com apresentações de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg e Dr. Dre. A última participação musical foi de Yseult, que cantou “My Way”.

O Brasil fechou a participação nos Jogos com três ouros, sete pratas e fez bronzes, com um total de 20 medalhas. Destas, 12 foram conquistadas por mulheres.

No quadro geral, o Brasil ficou em 20º lugar. Os Estados Unidos chegaram em primeiro (126 medalhas, 46 de ouro), a China em segundo (91 medalhas, 40 de ouro) e o Japão fechou em terceiro lugar (45 medalhas, 20 de ouro). As informações são do jornal Extra e do portal de notícias G1.

