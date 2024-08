Olimpíada Paris 2024: Noruega despedaça a França e conquista o ouro na final feminina do handebol

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A seleção algoz do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris derrubou as favoritas e atuais campeãs olímpicas por 29 a 21. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Noruega venceu a França, no estádio Pierre Mauroy, e conquistou a medalha de ouro no handebol feminina na manhã desse sábado (10). Com uma defesa impecável e atuação de gala da goleira Katrine Lunde, de 44 anos, a seleção algoz do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris derrubou as favoritas e atuais campeãs olímpicas por 29 a 21.

Títulos mundiais

Com o ouro no Jogos Olímpicos de Paris, a Noruega, que também tem nove títulos mundiais, iguala a Dinamarca como as maiores campeãs olímpicas no handebol feminino. Os outros dois ouros foram conquistas em Pequim 2008 e Londres 2012. A Noruega tinha conquistado a medalha de bronze nas últimas duas edições.

Jogo equilibrado

Empurrada pela torcida, a seleção da França conseguiu achar espaços na defesa norueguesa no começo do jogo e abriu 4 a 1. Mesmo com dificuldade na transição, a Noruega correu atrás do placar e, gol a gol, buscou o empate em 4 a 4. A partir daí, o jogo ficou equilibrado e as equipes trocaram gols.

Vantagem

A França tentava ampliar a vantagem, mas parava na experiente goleira Katrine Lunde. No fim do primeiro tempo, a Noruega passou à frente no placar pela primeira vez com Nora Mork acertando tiro de sete metros: 13 a 12. Com um golaço no ângulo de Oftedal a um segundo do fim, a Noruega abriu dois gols de frente e terminou o primeiro tempo em vantagem: 15 a 13.

Segundo tempo

A Noruega voltou para o segundo tempo ampliando a vantagem com o primeiro gol de Kari Brattset no jogo. O jogo ficou mais pegado, com muitos erros e poucos gols. Depois de cinco minutos sem gols, as norueguesas abriram quatro gols de vantagem: 18 a 14. A França não conseguia espaço na forte marcação da Noruega. Quando passava, encontrava Katrine Lunde em grande tarde.

Lances cruciais

Depois de nove minutos, Laura Flippes diminuiu para França, mas a Noruega fez três gols em sequência e abriu seis de vantagem: 21 a 15. A seleção da casa esboçou reação, mas errava em lances cruciais. A Noruega, ao contrário, convertia sempre que chegava ao ataque, ampliou a vantagem, fechou o jogo em 29 a 21 e sacramentou a conquista do ouro. A Dinamarca venceu a Suécia por 30 a 25 e ficou com o bronze. As informações são do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-noruega-despedaca-a-franca-e-conquista-o-ouro-na-final-feminina-do-handebol/

Paris 2024: Noruega despedaça a França e conquista o ouro na final feminina do handebol

2024-08-10