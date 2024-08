Olimpíada Paris 2024: recurso da Romênia é aceito, e americana perde medalha de bronze no solo da ginástica artística

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Corte Arbitral do Esporte determinou que a romena Ana Maria Bărbosu (foto) fique com a medalha no lugar de Jordan Chiles. Foto: COSR/Team Romania Corte Arbitral do Esporte determinou que a romena Ana Maria Bărbosu (foto) fique com a medalha no lugar de Jordan Chiles. (Foto: COSR/Team Romania) Foto: COSR/Team Romania

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) determinou que a romena Ana Maria Bărbosu, que ficou fora do pódio na final do solo da ginástica artística em Paris 2024, receba a medalha de bronze. A norte-americana Jordan Chiles, que havia terminado a prova em terceiro lugar, perdeu sua medalha.

A decisão foi tomada depois que a Federação de Ginástica da Romênia entrou com recurso para que Bărbosu fosse contemplada com o bronze. A ginasta já estava comemorando a medalha quando, após um pedido de revisão por parte da equipe dos EUA, Chiles teve sua nota aumentada.

Contudo, de acordo com relatório emitido pela Corte Arbitral do Esporte e compartilhado pela própria Federação de Ginástica dos Estados Unidos, o pedido de revisão da nota foi feito depois do período permitido.

“Estamos devastados pela decisão da Corte Arbitral do Esporte com relação à final do solo feminino. O pedido de revisão da nota de dificuldade do exercício de Jordan Chiles foi realizado com boa-fé e, acreditamos, de acordo com as regras da Federação Internacional de Ginástica”, disse a federação estadunidense em comunicado.

Com a decisão do CAS, Jordan Chiles deixa o pódio, enquanto Ana Maria Bărbosu conquista a medalha de bronze com uma nota de 13.700. A também romena Sabrina Voinea termina o solo na quarta colocação, deixando Chiles em quinto.

Chiles, que ovacionou a campeã olímpica Rebeca Andrade no pódio ao lado de Simone Biles, publicou uma mensagem na qual diz que se afastará temporariamente das redes sociais.

“Estou aproveitando esse tempo e me retirando das redes sociais para minha saúde mental, obrigado”, postou a atleta no Instagram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-recurso-da-romenia-e-aceito-e-americana-perde-medalha-de-bronze-no-solo-da-ginastica-artistica/

Paris 2024: recurso da Romênia é aceito, e americana perde medalha de bronze no solo da ginástica artística

2024-08-10