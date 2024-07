Esporte Paris 2024: sem Mbappé, França divulga convocados para o futebol masculino

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Na disputa da Eurocopa com a França, Mbappé já descartava participar da Olimpíada também por conta da recente contratação no Real Madrid Foto: Francke Fife/AFP

Técnico da seleção olímpica da França, Thierry Henry divulgou a lista de jogadores convocados para a Olimpíada de Paris 2024 nesta segunda-feira (8). Principal nome do futebol francês, Kylian Mbappé não vai disputar a competição. A lista de Henry conta com 18 jogadores e já tinha a ausência do atacante como esperada.

Na disputa da Eurocopa com a França, Mbappé já descartava participar da Olimpíada também por conta da recente contratação no Real Madrid.

Os atacantes Lacazzete, do Lyon, Mateta, do Crystal Palace e o zagueiro Badé, do Sevilla, constam como os três atletas acima dos 23 anos relacionados para os Jogos de Paris.

Vale lembrar que o torneio olímpico de futebol masculino não faz parte do calendário da Fifa. Desta forma, os clubes não são obrigados a ceder jogadores para as seleções.

A França está no Grupo A, ao lado de Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia. Os jogos do futebol masculino serão realizados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto.

Confira os convocados:

Goleiros: Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Loïc Badé (Sevilla), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Soungoutou Magassa (Monaco), Kiliann Sildillia (Freiburg), Adrien Truffert (Rennes)

Meio-campistas: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart)

Atacantes: Rayan Cherki (Lyon), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern de Munique)

