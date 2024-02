Mundo Paris anuncia que irá triplicar tarifa de estacionamento de SUVs em setembro; valor pode chegar a R$ 96 por hora

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Referendo apoia aumento radical de taxas de estacionamento para veículos utilitários. (Foto: Benoit Tessier/Reuters)

Moradores de Paris foram às urnas nesse domingo para uma decisão inusitada. Em jogo, estava o destino dos carros grandes, do tipo SUV, cada vez mais comuns nas cidades. O objetivo da consulta era determinar se os estacionamentos em Paris seriam tarifados de acordo com o peso dos veículos. Dos participantes do referendo, 54,55% decidiram pela proposta que muda o cálculo das taxas.

Na prática, a proposta municipal vai triplicar o custo de estacionamento dos SUVs na capital francesa.

“Quanto maiores eles são, mais poluem”, afirmou a prefeita socialista da capital francesa, Anne Hidalgo, em dezembro, justificando a medida citando a maior poluição e o perigo que esses veículos mais altos e pesados representam para os pedestres.

Esses veículos altos e espaçosos, conhecidos como SUVs (Sport Utility Vehicles), renovaram e conquistaram o setor de carros familiares nos últimos anos com a aparência off-road.

Seus detratores, no entanto, denunciam que eles ocupam muito espaço nas ruas e são altamente poluentes, uma “aberração” diante do aquecimento global, nas palavras da organização ambiental WWF ( World Wide Fund For Nature).

Eles são “200 quilos mais pesados, 25 cm mais compridos e 10 cm mais largos” do que um carro normal, exigem mais materiais para sua fabricação, consomem 15% mais combustível e emitem 20% mais CO2, diz a organização que trabalha para proteger a biodiversidade e a conservação da natureza no mundo.

A cidade de Paris, que tem como uma de suas prioridades reduzir o espaço para carros em favor de pedestres e bicicletas, se tornou com a decisão uma das poucas cidades do mundo a limitar a presença de SUVs, como já fez Washington, nos Estados Unidos.

O referendo estava nas mãos de 1,3 milhão de parisienses convocados para as urnas neste domingo para decidir se seria cobrado mais por esses carros “individuais, pesados, volumosos e poluentes”.

Com o resultado, não residentes terão de pagar entre € 12 e € 18 (entre R$ 64 e R$ 96) por hora para estacionar um carro térmico ou híbrido com mais de 1,6 toneladas ou um carro elétrico com mais de duas toneladas, embora haja exceções para trabalhadores e pessoas com deficiência.

“Seduzindo” o eleitorado

Antes do resultado, a oposição e as associações de motoristas vinham criticando a iniciativa de um gabinete da prefeita que já tomou outras medidas para limitar o tráfego, como a pedestrianização dos cais do Sena e de dezenas de ruas da cidade.

A conselheira da oposição Maud Gatel questionou a eficácia de uma proposta que não afeta os utilitários esportivos “residentes em Paris”, que representam “26,6% da frota de carros” na capital.

Para Yves Carra, porta-voz do Mobilité Club France, a apresentação do referendo como uma escolha entre “mais ou menos SUVs” é falsa, pois os “SUVs compactos” não seriam afetados, ao contrário dos modelos familiares e dos modelos ‘break’.

A associação de 40 milhões de motoristas afirma que, em termos de poluição, um “SUV novo e moderno” polui tanto quanto um “carro a diesel pequeno de antes de 2011”, e “até menos”. “Somente as pessoas que não são afetadas por essas medidas votam (…) Anne Hidalgo só pensa em seduzir seu eleitorado”, denuncia Pierre Chasseray, delegado geral dessa associação.

A consulta de domingo foi a segunda após a realizada em abril de 2023, que levou à retirada das scooters elétricas das ruas de Paris. Na época, apenas 7% do eleitorado votou.

