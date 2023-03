Mundo Paris, na França, registra confronto em protesto contra a reforma da previdência

21 de março de 2023

A manifestação se concentra na Place de la République, coração da capital francesa Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Confrontos eclodiram nos protestos contra a reforma da previdência em Paris, na França, nesta terça-feira (21). A manifestação se concentra na Place de la République, coração da capital francesa.

Projéteis foram lançados durante o embate e gás lacrimogêneo foi disparado pelas forças policiais. O Ministro do Interior da França anunciou que estava mobilizando 12 mil policiais para supervisionar a manifestação da próxima quinta-feira (23).

Insatisfação popular

O governo usou poderes constitucionais especiais na última quinta-feira (16) para aprovar a controversa legislação que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos para a maioria dos trabalhadores, provocando uma onda de protestos e greves em todo o país.

Com uma das idades de aposentadoria mais baixas do mundo industrializado, a França também gasta mais do que a maioria dos outros países em pensões – quase 14% da produção econômica, de acordo com a Organização para a Cooperação Econômica.

O governo argumenta que o sistema atual – contando com a população trabalhadora para pagar por uma faixa etária crescente de aposentados – não é mais adequado para o propósito.

No entanto, os protestos que tomaram o país na última semana visavam não apenas a reforma previdenciária, mas o poder constitucional usado para forçá-la.

Incapaz de obter o apoio da maioria para o projeto de lei no parlamento, Macron recorreu ao uso do Artigo 49.3, que permitia a seu governo aprovar o projeto de lei na Assembleia Nacional sem votação.

A medida foi amplamente condenada por manifestantes e legisladores como antidemocrática. “Estamos diante de um presidente que faz uso de um golpe de estado permanente”, disse Olivier Faure, líder do Partido Socialista Francês, à mídia local na quinta-feira.

