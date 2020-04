Mundo Paris planeja dar máscaras laváveis a todos os moradores

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

A medida, que deve custar cerca de € 3 milhões (R$ 18 milhões), faz parte de um plano para reduzir o contágio por coronavírus na cidade Foto: Reprodução A medida, que deve custar cerca de € 3 milhões (R$ 18 milhões), faz parte de um plano para reduzir o contágio por coronavírus na cidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Prefeitura de Paris, capital da França, pretende entregar máscaras laváveis a todos os seus 2,15 milhões de habitantes, até meados de maio. A medida, que deve custar cerca de € 3 milhões (R$ 18 milhões), faz parte de um plano para reduzir o contágio por coronavírus na cidade.

Até o fim deste mês, meio milhão de máscaras devem ser entregues a maiores de 70 anos, doentes crônicos e grávidas, afirmou a prefeita Anne Hidalgo. Com 29,6 mortes por 100 mil habitantes, a França é hoje o quarto dentre os grandes países com maior taxa de mortalidade pela Covid-19 no mundo. Como comparação, a Bélgica tem 47/100 mil habitantes, a Espanha tem 44/100 mil, Portugal registra 6,7/100 mil e a Alemanha, 5,4 mortos por 100 mil habitantes.

A prefeitura de Paris também vai distribuir desinfetante para as mãos em locais públicos, como pontos de ônibus e entradas de estações, e estuda transformar em ciclovias as ruas que fazem o mesmo trajeto das principais linhas de metrô, para reduzir a concentração de trabalhadores no transporte público.

Segundo a prefeita, outra meta é ampliar o número de testes para detectar pessoas infectadas e isolá-las. A cidade deverá pagar quartos de hotel por duas semanas para os que não puderem manter isolamento em suas próprias casas.

Com 710 testes por 100 mil habitantes realizados até agora, a França é um dos países europeus com menor taxa de testagem. A Islândia testou 12 mil pessoas por 100 mil habitantes, a Suíça, 2.500/100 mil; Portugal testou 2.300 por 100 mil, e a Alemanha, 2.060/100 mil.

Em quarentena desde 17 de março, o país deve manter o isolamento físico até pelo menos 11 de maio, quando planeja retomar o funcionamento das escolas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo