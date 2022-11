Esporte Paris Saint-Germain ou Barcelona? Messi só deve decidir seu futuro após a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

"Decisões sobre minha carreira não dependem só de mim", ressalta o camisa 10 do PSG. (Foto: Reprodução/Twitter)

O futuro do craque argentino Lionel Messi, 35 anos, ainda é um mistério. Seu contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) termina no final da atual temporada europeia, em junho de 2023, e conforme a imprensa do continente o clube francês pretende continuar as tratativas com o astro após a Copa do Mundo do Qatar.

Ainda de acordo com a publicação, porém, a ideia do PSG é afastar qualquer possível interesse do Barcelona (Espanha) em repatriá-lo. No início desta semana, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, declarou que o argentino é “bem-vindo para retornar quando quiser”.

A ideia do PSG é estender o vínculo com Messi por mais duas temporadas. Pelo contrato vigente, o atleta já tem 12 gols e 14 assistências em 18 partidas, somando-se todas as competições disputadas pelo clube francês.

Em entrevista à emissora ‘Movistar’, o craque rasgou elogios ao técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City (Inglaterra): “Foi o o melhor com quem já trabalhei em toda minha carreira”.

O camisa 10 também disse, em outra entrevista, que “sempre foi um sonho” retornar ao futebol argentino. Mas frisou que suas decisões dependem de “muitas coisas”, principalmente sua família. Ele acrescentou:

“Foi um sonho que sempre tive, desde pequeno e é algo que sempre tenho lá, poder jogar no futebol argentino. Desde criança fui para o campo e queria estar lá, mas hoje não depende de mim. Tenho uma família e muitas coisas a considerar”.

Questionado sobre seu futuro após se aposentar do futebol, Lionel Messi se mostrou incerto quanto a decisões e garantiu não ter certeza sobre o que fará: “Não sei, acontecem tantas coisas que não sei nem mesmo o que acontecerá amanhã”.

Nas categorias de base na Argentina, Messi chegou a atuar com a camisa do Newell’s Old Boys, mas nunca chegou a se profissionalizar na equipe: logo foi negociado para o Barcelona.

Agora, ele fará agora sua última Copa do Mundo com a Seleção de seu país – uma derradeira chance para erguer o “caneco” que falta em sua galeria . O futuro do camisa 10 será definido somente depois do torneio no Oriente Médio. A Argentina estreia na próxima terça-feira (22) contra a Arábia Saudita, pelo Grupo C.

Preocupação com “salto-alto”

Em recente entrevista ao jornal espanhol “Olé”, Lionel Messi fez um alerta em relação à euforia da mídia argentina e o clima de empolgação que tem tomado conta do país à medida que a Copa do Mundo se aproxima. É o velho medo do “salto-alto”.

“Sabemos como são os argentinos e como todos acham que ganham antes mesmo de jogar. Estamos muito concentrados em avançar jogo a jogo, então nem pensamos nos cruzamentos das oitavas-de-final, por exemplo”, ressaltou.

A empolgação de seus compatriotas é explicada, em parte, pelo título da Copa América conquistado sobre o Brasil no ano passado, em pleno Maracanã, e que tirou os “hermanos” de uma fila de 28 anos sem título. Depois disso, a equipe treinada por Lionel Scaloni somou 35 jogos sem derrota. Além disso, Messi – sua principal estrela – vive excelente momento no PSG.

A Argentina venceu duas Copas, em 1978 e 1986. No Mundial disputado no Brasil (2014), foi vice-campeã ao perder para a Alemanha na final, por 1 a 0.

