Esporte Ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morre aos 62 anos

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ex-atleta disputou duas Olimpíadas no vôlei de quadra e depois migrou para o vôlei de praia Foto: Reprodução/Twitter A ex-atleta disputou duas Olimpíadas no vôlei de quadra e depois migrou para o vôlei de praia. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Maria Isabel Barroso Salgado, a Isabel, morreu nesta quarta-feira (16), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aos 62 anos. Ela foi acometida pela Sara (Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto), que costuma ser fatal.

A ex-atleta disputou duas Olimpíadas (Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984) no vôlei de quadra e depois, no início dos anos 1990, migrou para o vôlei de praia, onde foi uma das pioneiras mundiais da modalidade.

Nesta semana, ela havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Jogadora oriunda das categorias de base do Flamengo, Isabel estreou pelo clube em 1973, quando tinha 13 anos. Ela fez parte da seleção feminina de vôlei de quadra que abriu as portas para a modalidade no Brasil, nos anos 1980, ao lado de Vera Mossa e Jaqueline. Embora não tenha ganhado medalhas nas Olimpíadas que disputou, aquela equipe foi a primeira da história do País a disputar grandes competições.

Ela foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em San Juan (Porto Rico). Foi também a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar em uma liga estrangeira, na Itália, em 1980.

No início dos anos 1990, com a popularização do vôlei de praia, esporte que viria a estrear no programa olímpico em Atlanta (1996), Isabel migrou de modalidade. Jogou diversas etapas do Circuito Mundial e Brasileiro entre 1993 e 2001, inclusive, com ouro na etapa de Miami, nos EUA, em 1994. Suas parceiras foram Roseli, Jerusa, Tatiana Minello e Jaqueline.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte