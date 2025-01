Bruno Laux Parlamentares do União defendem permanência de Celso Sabino no Ministério do Turismo em meio à reforma ministerial

Por Bruno Laux | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ministérios em negociação

Com interesse no Ministério do Turismo desde a transição do governo, o PSD pode abrir mão do Ministério da Pesca, atualmente ocupado pelo deputado André de Paula (PSD-PE), para assumir a pasta federal. O partido, que alega “desprestígio” no governo, vem pressionando o presidente Lula por um órgão que possua maior relevância e visibilidade política.

Apoio correligionário

Enquanto o PSD pressiona por espaço, deputados do União Brasil se mobilizaram para apoiar a permanência do correligionário Celso Sabino à frente do Ministério do Turismo. Em um manifesto assinado por 53 parlamentares, integrantes da legenda destacam os resultados positivos do ministro no avanço de recordes de turistas entrando no Brasil, além de sua capacidade de articulação junto ao Congresso na busca de recursos para o órgão.

Gastos de turistas

O Banco Central divulgou na última semana que, ao longo de 2024, turistas estrangeiros gastaram US$7,341 bilhões no Brasil. O valor significativo, considerado o maior em 15 anos, é associado ao processo de recuperação das viagens internacionais no pós-pandemia e à desvalorização do real.

Reforma estagnada

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra publicou na última semana uma carta aberta criticando o que descreve como “estagnação da reforma agrária no Brasil”. No documento, o movimento teceu também críticas ao tratamento do Congresso Nacional sobre o tema, além de estabelecer metas para pressionar o governo pelo avanço de ações relacionadas ao assunto.

Sucessor favorito

O nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, segue no topo das alternativas cogitadas por aliados de Jair Bolsonaro para as eleições de 2026, caso o ex-presidente não consiga reverter sua inelegibilidade. Apesar do líder paulista se desviar de eventuais cogitações sobre a possibilidade, há um entendimento de que ele não negaria um convite para o pleito feito por Bolsonaro.

Vila COP30

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas , prevista para novembro, em Belém (PA), o governo federal autorizou na última semana a construção da “Vila COP30” na capital paraense. O espaço, de quase 20.000 m², será destinado à hospedagem dos representantes de diferentes nações que vão participar do evento.

Termômetro de popularidade

A empresa de pesquisa Quaest publicará nesta segunda-feira a primeira pesquisa de avaliação do governo Lula desde o início do cenário ruidoso gerado a partir da portaria da Receita Federal que ampliava a fiscalização do PIX. O levantamento servirá de termômetro para o Planalto avaliar os reais impactos decorrentes da crise no entorno do assunto em relação à aprovação e desaprovação da gestão federal.

Indicação de lideranças

Ao retornar aos trabalhos legislativos no início de fevereiro, os 12 partidos com representação no Senado deverão enviar à Secretaria Geral da Mesa os nomes dos novos líderes da Casa. Assim como as bancadas partidárias, também têm direito à formação de lideranças os blocos parlamentares, a Maioria e Minoria, além do Governo, a Oposição e a Bancada Feminina.

Bloqueio

A Bancada da Educação encaminhou na sexta-feira uma solicitação ao Tribunal de Contas da União com um pedido de reconsideração ao bloqueio dos recursos do programa Pé-de-Meia. Os parlamentares argumentam que o congelamento dos valores da iniciativa, realizado pela Corte sob alegação de supostas irregularidades, pode gerar uma série de prejuízos aos estudantes beneficiados pelo programa.

Ações afirmativas

A Casa Civil do governo federal publicou na última semana uma portaria que cria um grupo de trabalho para a elaboração de novas ações afirmativas, além da construção de políticas de inclusão e diversidade nos órgãos governamentais ligados ao Planalto. Em paralelo à construção das medidas, o grupo interministerial será responsável por buscar oportunidades para capacitar agentes públicos sobre a relevância das políticas de igualdade e as ações voltadas à sua promoção.

Acessibilidade e sustentabilidade

Está aguardando votação na Comissão de Direitos Humanos do Senado o projeto do senador Romário (PL-MG) que estabelece uma série de regras sobre a construção de edifícios públicos. A medida prevê que a edificação e reforma de prédios do gênero deverão observar normas de diferentes âmbitos relacionadas à acessibilidade, além de apresentar soluções sustentáveis que minimizem o impacto ambiental e promovam a eficiência energética.

SelectUSA em POA

A Fiergs receberá no próximo dia 4 de fevereiro o evento “SelectUSA”, destinado ao fomento de negócios entre Brasil e Estados Unidos. Organizada pela embaixada estadunidense, a conferência é destinada a empresas interessadas em buscar informações sobre o mercado do país norte-americano e a possibilidade de exportar ou formar parcerias.

Inspeção integrada

O Ministério da Agricultura homologou na última semana a integração do Serviço de Inspeção Municipal de Porto Alegre ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A partir da inclusão, os produtores que possuam registro no SIMPOA poderão obter certificação para comercializar nacionalmente os seus produtos.

Palestrante confirmada

A ex-vice-prefeita de Jerusalém, Fleur Hassam-Nahoum, estará em Porto Alegre entre os dias 3 e 4 de abril para palestrar no Fórum da Liberdade, tradicional evento liberal realizado na capital gaúcha. Conhecida pela defesa do desenvolvimento econômico por meio de uma perspectiva pluralista, a política israelense conduzirá no evento um painel sobre como atingir a paz por meio da prosperidade econômica.

Renovação de mobiliários

A prefeitura de Porto Alegre abriu um pregão eletrônico na última semana para registro de preços visando à aquisição e à instalação de mobiliários para as praças da Capital. O processo, com sessão pública prevista para o dia 4 de fevereiro, pelo portal de compras públicas, tem como objetivo viabilizar a substituição de bancos, lixeiras, bicicletários e outras estruturas em condições inadequadas de uso.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/parlamentares-do-uniao-defendem-permanencia-de-celso-sabino-no-ministerio-do-turismo-em-meio-a-reforma-ministerial/

Parlamentares do União defendem permanência de Celso Sabino no Ministério do Turismo em meio à reforma ministerial

2025-01-26