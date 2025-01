Cláudio Humberto Deputado Evair quer devassa nos dados do IBGE

Por Cláudio Humberto | 26 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Chamou a atenção da oposição a debandada de diretores do IBGE que se demitiram após conflito com o petista fanático Marcio Pochmann, que preside o instituto. Até sindicalistas, em geral subservientes ao PT, declararam guerra a Pochmann, acusado de gestão “midiática e política”. No Congresso, cresce a suspeita de manipulação dos dados sobre inflação, desemprego e crescimento, como aconteceu no “IBGE da Argentina” de Cristina Kirchner e Alberto Fernández. O deputado Evair de Melo (PP-ES) pedirá investigação rigorosa da gestão de Porchmann.

Lula maquiado

“O governo Lula, para tentar maquiar seu desgoverno, faz uma interferência criminosa no IBGE”, dispara o deputado.

Contabilidade criativa

Evair lembra dos dados sobre o desemprego que estimou a taxa em 6,8% (dezembro), mas deixou de fora 37 milhões do Bolsa Família.

Calo aperta

O IBGE fica no guarda-chuva do Ministério do Planejamento, de Simone Tebet, que nada pode fazer: Pochmann é escolha pessoal de Lula.

Ficha duvidosa

Pochmann presidiu a fundação petista Perseu Abramo e o Ipea, onde não deixou saudades. Também é crítico do pix, legado de Bolsonaro.

Com IVA de 28%, inflação de serviços será aflitiva

Enquanto busca “solução” para a inflação de alimentos, provocada pelo seu desrespeito ao princípio de não gastar mais do que arrecada, Lula (PT) deveria discutir outra inflação, rebordosa ainda mais grave: serviços. É quando a população irá perceber que a reforma tributária, com a alta brutal de impostos e o IVA a 28%, fará explodir os preços em todas as formas de comércio e prestação de serviços. Aí não haverá propaganda oficial capaz de atenuar o desgaste dos responsáveis pela tunga.

O deles está guardado

Políticos ordinários, que impuseram IVA mais alto do mundo, em vez de reduzir despesas, serão lembrados para sempre, a cada compra.

Serviços mais caros

Eduardo Zangerolami, especialista em Direito Tributário, confirma que serviços, antes com carga tributária menor, ficarão bem mais caros.

Prévia de inflação

Os serviços deveriam ficar bem mais caros só a partir de 2028, mas já se prevê a “antecipação” oportunista da alta, como forma de “defesa”.

Diz que não quer, mas…

Nas conversas com os prováveis próximos presidentes da Câmara e do Senado, Lula tem insinuado apoio de ambos para um projeto que extrapola as pautas no Congresso: sua reeleição no próximo ano.

Reação vexatória

O ditador Nicolás Maduro, espaçoso e provocador, ordenou exercícios militares em território brasileiro porque costuma fazer piadas sobre a fragilidade do Brasil. E tudo o que o chanceler decorativo Mauro Vieira consegue é “pedir” um “posicionamento formal” do tirano. Que vergonha.

Brasil vulnerável

O exército do maluco do Maduro não é páreo, mas sua esquadrilha de caças russos Sukkoi, de alto poder destrutivo, tem autonomia para bombardear Brasília e voltar à base sem a menor resistência da FAB.

Solução tabajara

“Não me espanta. Prometeram picanha e entregaram abóbora”, rebateu o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) após o ministro Rui Costa (Casa Civil) sugerir “mudar de fruta” para combater a inflação dos alimentos.

Cid empresário

Em Sobral (CE), o senador Cid Gomes (PSB) disse não ser pré-candidato a governador do Ceará em 2026, nem mesmo a voltar ao Senado, onde tem mandato até 2027. Diz que vai empreender.

Amor custa caro

Mesmo com a Amazônia em chamas e ianomâmis eliminados como nunca na história deste País, artistas que acusavam o governo anterior de “crimes ambientais” seguem calados, mas felizes com a grana da Lei Rouanet. Está nas redes: “Nunca foi por amor, sempre foi por dinheiro.”

Vale a pena ver

Merece atenção o novo vice-presidente dos EUA, JD Vance, cuja incrível história de superação levou a Netflix a produzir em 2020, sem conotação eleitoral, o filme “Era uma vez um sonho”, sobre sua difícil adolescência.

Marca do pênalti

Um dos decretos de Donald Trump mais aplaudidos pelos americanos, com 49% de apoio segundo o instituto AtlasIntel, foi o que reclassifica funcionários públicos federais, para facilitar demissões.

Pensando bem…

…petistas são especialistas em laranjas…

Poder sem pudor

Tiro no peito não vale

Derrotado na disputa pela reeleição, em 1994, o senador Amir Lando (PMDB-RO) apropriou-se da frase histórica de Getúlio Vargas ao se despedir do mandato: “Saio do Senado para continuar na História!” O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) não se conteve e mandou um telegrama a Lando, de quem sempre divergiu: “Ouvi emocionado o seu discurso. Rogo a Deus que V. Exa. não siga o exemplo do autor da frase, que se suicidou com tiro no peito.”

Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

