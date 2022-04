Rio Grande do Sul Parlamentares, entidades e líderes regionais se mobilizam por construção de novo porto no Litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Plano é inaugurar unidade em 2024 na orla de Arroio do Sal. (Foto: Divulgação)

Uma cerimônia realizada nesta semana na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul marcou o lançamento da Frente Parlamentar em Apoio à Implantação do Porto Meridional, também conhecido como “Porto de Arroio do Sal”, no Litoral Norte. O objetivo da obra é qualificar a infraestrutura logística do Estado, com ganhos para diversos segmentos de atividade.

De acordo com a empresa DTA Engenharia Portuária e Ambiental, responsável pela execução do projeto, a expectativa é que a unidade – cujo início da construção ainda depende do cumprimento de diversas exigências – seja inaugurada até o final de 2024, com aporte de pelo menos R$ 6 bilhões oriundos da iniciativa privada.

A obra já obteve o aval da Marinha e da Secretaria Nacional de Portos para escavações que totalizam 2,5 quilômetros de beira-mar em área portuária. Também conta com liberação do termo de referência, documento necessário para o licenciamento ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). E ainda faltam etapas como o Estudo/Relatório de Impacto Ambiental (Eia-Rima) e audiências públicas.

Há um consenso de que a unidade contribuirá de forma decisiva para fomentar a expansão no movimento de cargas da região, beneficiando também as indústrias locais e também das regiões gaúchas da Serra e Norte, reduzindo custos e aumentando a competitividade das empresas exportadoras, que ainda dependem do Porto de Rio Grande (Litoral Sul).

“Temos que melhorar os indicadores de competitividade do nosso Estado, que hoje ocupa a nona posição nacional nesse quesito”, salientou o deputado estadual Vimar Zanchin (MDB). “Este investimento vai contribuir para aperfeiçoar a infraestrutura que atenderá os setores produtivos.”

Ele acrescentou: “O empreendimento será um ‘divisor de águas’, gerando emprego e renda para a população, com estímulo à economia local e à competitividade. “Além disso, outros projetos poderão advir também deste investimento”.

Colegiado

A Frente Parlamentar foi instalada pelo deputado Issur Koch (PP) – presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa – durante audiência pública sobre os investimentos necessários à obra. Prefeituras da região e entidades devem assinar, em breve, um manifesto a favor da construção do porto.

Além de Vilmar Zanchin, o debate contou com as presenças do líder do governo na Casa, Frederico Antunes (PP), e de seus colegas Vilmar Lourenço (PP) e Carlos Búrigo (MDB). Também participou o engenheiro e ex-deputado federal Fernando Carrion.

(Marcello Campos)

