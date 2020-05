Notas Mundo Parlamento boliviano aprova lei que pede eleições em 90 dias

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

O parlamento da Bolívia, controlado pela oposição, aprovou uma lei na quinta-feira à noite que pede eleições presidenciais dentro de 90 dias, provocando protestos do presidente interino do país, que colocou o país sob bloqueio obrigatório devido ao coronavírus. O pleito, que deveria ser realizado em 3 de maio, é uma repetição das eleições de outubro do ano passado.

