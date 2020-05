Notas Mundo Parceira de Assange diz que vida dele está em perigo em prisão

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A parceira do fundador do WikiLeaks Julian Assange disse na sexta-feira que a vida dele está em perigo em uma prisão de Londres durante o isolamento devido ao coronavírus. Assange está lutando contra um pedido de extradição dos Estados Unidos para ser julgado por conspirar para invadir computadores do governo e espionagem.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo