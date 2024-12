O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta sexta-feira (27) o impeachment do presidente interino do país, Han Duck Soo, que também é o primeiro-ministro sul-coreano. Ele havia substituído o presidente eleito Yoon Suk Yeol, destituído do cargo no dia 14 deste mês.

O Legislativo sul-coreano é dominado pelo Partido Democrático, que faz oposição ao presidente interino. O impeachment foi aprovado com os votos favoráveis de 192 dos 300 parlamentares. Para a medida, eram necessários 150 votos, o equivalente à metade das cadeiras do Parlamento.

Soo foi impedido de continuar como presidente interino porque se recusou a nomear três juízes para preencher vagas ociosas no Tribunal Constitucional. A nomeação é necessária para a continuidade do julgamento do impeachment de Yeol. Soo afirmava que isso excederia seu papel temporário.

Essa foi a primeira vez na história da Coreia do Sul em que um presidente interino é afastado do cargo. Com o impedimento de Soo, o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assumiu interinamente o cargo de presidente, como prevê a Constituição sul-coreana.

“É importante minimizar a confusão no país e farei meu melhor para chegar a esse objetivo”, afirmou Sang-mok. O novo presidente interino também disse que pedirá ao Exército para ficar em alerta máximo por conta de haver a possibilidade de uma provocação da Coreia do Norte, país vizinho e tratado como inimigo pela Coreia do Sul.