A dissolução do Bundestag, que tem 736 assentos, por Steinmeier estava prevista como parte do processo de decomposição do governo alemão, após parlamentares aprovarem moção de desconfiança contra o chanceler Olaf Scholz, no dia 16 deste mês.

Em pronunciamento em Berlim, Steinmeier disse estar “convicto de que novas eleições são o caminho certo para o bem da Alemanha”. O presidente também justificou a dissolução do Parlamento, uma medida excepcional, ao afirmar que “especialmente em tempos difíceis, como agora, é necessário um governo estável capaz de agir e com maiorias confiáveis no Parlamento”.