Economia Prévia da inflação oficial do Brasil fica em 0,34% em dezembro e fecha 2024 em 4,71%

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta em dezembro

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do País, ficou em 0,34% em dezembro, 0,28 ponto percentual abaixo da taxa verificada em novembro (0,62%). Com o resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 4,71% em 2024.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta em dezembro. A maior variação e o maior impacto positivo foram registrados em alimentação e bebidas (1,47% e 0,32 ponto percentual). Na sequência, vieram os grupos despesas pessoais (1,36% e 0,14 ponto percentual) e transportes (0,46% e 0,09 ponto percentual). O principal impacto negativo (-0,20 ponto percentual) foi observado em habitação (-1,32%).

Os demais grupos ficaram entre o recuo de 0,52% de artigos de residência e a alta de 0,34% de vestuário.

No grupo alimentação e bebidas (1,47%), a alimentação no domicílio registrou variação de 1,56% em dezembro. Contribuíram para esse resultado os aumentos do óleo de soja (9,21%), da alcatra (9,02%), do contrafilé (8,33%) e da carne de porco (8,14%). No lado das quedas, destacam-se a batata-inglesa (-9,85%), o tomate (-6,71%) e o leite longa vida (-2,42%).

Em despesas pessoais (1,36% e 0,14 ponto percentual), o resultado foi influenciado principalmente pela alta do cigarro (12,78%). Altas também foram observadas nos subitens cinema, teatro e concertos (2,58%) e cabeleireiro e barbeiro (1,37%).

No grupo dos transportes (0,46% e 0,09 ponto percentual), o subitem passagem aérea subiu 4,43%. Em combustíveis (0,09%), houve aumentos nos preços do etanol (0,80%) e do óleo diesel (0,41%), enquanto a gasolina (-0,01%) e o gás veicular (-0,12%) apresentaram variações negativas.

2024-12-27