Mundo Parlamento russo inicia processo para carimbar anexações

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Aprovação legislativa da anexação, que é ilegal sob o direito internacional, deverá ser uma formalidade, embora demore alguns dias Foto: Divulgação

A legislatura da Rússia iniciou nesta segunda-feira (3) o processo de aprovação da decisão do presidente Vladimir Putin de anexar quatro partes da Ucrânia. Isto, apesar do fato de o Kremlin não estar no controle total dessas regiões e não ter estabelecido os limites exatos dos territórios que está tentando absorver.

A aprovação legislativa da anexação, que é ilegal sob o direito internacional, deverá ser uma formalidade, embora demore alguns dias.

Putin e seus aliados controlam efetivamente os dois ramos da legislatura russa, e o espaço para dissidência política na Rússia encolheu nos últimos anos. Mas as manobras dentro dos salões ornamentados do Kremlin contrastam fortemente com os fatos ocorridos nos campos de batalha do leste da Ucrânia.

Fronteiras

As forças russas sofreram uma série de derrotas surpreendentes no leste da Ucrânia, forçando-as a recuar e abandonar várias posições em áreas que o Kremlin declara anexar. Grande parte do território que Moscou reivindica como seu na região de Donetsk está sob o controle das forças ucranianas, e o Kremlin parece não ter certeza das fronteiras exatas das regiões que planeja anexar.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou precisa “continuar consultando” as populações locais antes de estabelecer suas fronteiras.

