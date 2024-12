Porto Alegre Parque da Redenção terá testes rápidos de HIV neste sábado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

A ação ocorre das 9h às 14h próximo do Monumento ao Expedicionário. Foto: Alex Rocha/PMPA A ação ocorre das 9h às 14h próximo do Monumento ao Expedicionário. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C estarão disponíveis neste sábado (7), no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, para marcar o Dezembro Vermelho, mês alusivo de conscientização sobre o HIV/Aids. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorre das 9h às 14h, próximo do Monumento ao Expedicionário. Será feita junto com evento de conscientização do câncer de pele, realizado pela Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul (Afargs).

Neste domingo (8), a equipe da Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (Caist) estará novamente na Redenção para levar informações e materiais ao público da Parada Livre, das 10h às 17h. Haverá orientações de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, entrega de materiais informativos, preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV. Ação semelhante será realizada na segunda-feira (9), na Praça da Alfândega, das 10h às 15h.

Além do uso de preservativos, as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) são medicamentos anti-HIV que podem ser usados para prevenir a infecção pelo vírus. A principal diferença entre as duas é que a PrEP é tomada antes da exposição ao HIV, enquanto a PEP é usada após uma situação de risco, até no máximo 72 horas. Desde 2022, a PrEP está acessível à população em geral a partir de 15 anos nas unidades de saúde da Capital.

Testes, orientações e acesso a preservativos estão disponíveis nas 134 unidades de saúde de Porto Alegre e nos Centros de Testagem e Aconselhamento Santa Marta, localizada na rua Capitão Montanha, nº 27, 5º andar, e Navegantes, na avenida Presidente Franklin Roosevelt, nº 5).

Conforme o Ministério da Saúde, a Aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês). Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+.

O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae e é uma Infecção Sexualmente Transmissível. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, como por exemplo:

– Período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença;

– Infecção das células do sangue e do sistema nervoso;

– Supressão do sistema imune.

Pessoas vivendo com HIV e/ou Aids que não estão em tratamento ou mantém a carga viral detectável podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

