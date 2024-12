Mundo Chanceler do Uruguai diz que há consenso entre países sobre acordo Mercosul-União Europeia

Segundo Omar Paganini, a confirmação oficial virá nesta sexta-feira (06), após a reunião de líderes dos blocos na cúpula do Mercosul

O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, afirmou nesta quinta-feira (05) que todos os países do Mercosul se mostraram a favor do texto que firma um acordo de livre comércio entre o bloco e a UE (União Europeia).

A confirmação oficial virá nesta sexta-feira (06), após a reunião dos líderes dos blocos na cúpula do Mercosul, que acontece em Montevidéu, no Uruguai. As negociações, paralisadas depois que um acordo de princípio foi alcançado em 2019, foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a UE.

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que a conclusão do aguardado acordo comercial entre os dois blocos “está à vista”. Ela viajou ao Uruguai para participar das reuniões, o que reforça a chance um anúncio nesta semana.

“Pousamos na América Latina. A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista. Vamos trabalhar, vamos atravessá-la. Temos a oportunidade de criar um mercado de 700 milhões de pessoas”, anunciou Von der Leyen na rede social X. Von der Leyen afirmou ainda que o acordo criaria a maior parceria de comércio e investimento que o mundo já viu, e que ambas as regiões vão ser beneficiadas.

Críticas ao acordo

Algumas tensões na Europa, no entanto, ainda podem atrapalhar. A França, principalmente, tem criticado bastante o possível acordo entre Mercosul e União Europeia.

Mais cedo, o presidente Emmanuel Macron disse à von der Leyen que a França não pode aceitar o acordo em seu estado atual e o classificou como “inaceitável”, informou seu gabinete.

“O projeto de acordo UE-Mercosul é inaceitável em seu estado atual”, disse Macron à von der Leyen. “Continuaremos a defender incansavelmente nossa soberania agrícola”, acrescentou a presidência francesa em uma mensagem publicada no X.

Há várias semanas, a Comissão (o braço Executivo da UE) está sob forte pressão para decidir se assina ou não o acordo. Em Bruxelas, o sentimento generalizado é que a UE já negociou o suficiente e chegou a hora de dar o próximo passo.

A diretora geral de Comércio da Comissão Europeia, Sabine Weyand, declarou na terça-feira aos eurodeputados que a discussão prosseguia “a nível político”, sugerindo que a fase técnica das conversações teria chegado ao fim.

O que é o acordo entre Mercosul e União Europeia?

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia tem o objetivo de reduzir ou zerar as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. A negociação começou em 1999 e o termo foi assinado em 2019. Desde então, o texto tem passado por revisões e exigências adicionais, principalmente por parte da União Europeia, devido à pressão imposta pelos por agricultores dos países-membro.

