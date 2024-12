Porto Alegre Estrada na Zona Sul de Porto Alegre terá novo trecho com asfalto

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Estrada Octávio Frasca faz a ligação entre duas das principais vias do bairro Belém Velho Foto: Divulgação/SMSURB/PMPA Estrada Octávio Frasca faz a ligação entre duas das principais vias do bairro Belém Velho Foto: Divulgação/SMSURB/PMPA

Equipes da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) trabalham na pavimentação de mais um trecho da Estrada Octávio Frasca, que liga duas importantes vias do bairro Belém Velho na Zona Sul de Porto Alegre: as estradas Costa Gama e do Rincão. Nesta quinta-feira (05), o secretário Marcos Felipi Garcia realizou vistoria com engenheiros e moradores da região.

“Estamos dando uma atenção especial para a Octávio Frasca. A estrada é um importante caminho de circulação da Zona Sul de Porto Alegre e para o transporte de cargas. Queremos melhorar a estrutura da via trazendo o asfalto para mais um trecho a fim de melhorar a mobilidade e atender um antigo pedido dos moradores”, destaca o secretário Marcos Felipi.

A estrada tem 1,8 quilômetro e, com mais este novo trecho de 400 metros de asfalto, contará com metade da via pavimentada. No local, as equipes seguem com os serviços de alargamento, colocação de meio-fio e da base para receber o asfalto. A previsão é que o trecho pavimentado seja entregue no início do próximo ano e o asfaltamento de toda a estrada, até o final de 2025.

