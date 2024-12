Rio Grande do Sul Abertura da Operação Verão Total 2024/2025 será em Cidreira com programação aberta ao público no RS

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

O evento para marcar o início da temporada será realizado em 14 de dezembro, no calçadão da praia Foto: Gustavo Mansur/Secom O evento para marcar o início da temporada será realizado em 14 de dezembro, no calçadão da praia Foto: Gustavo Mansur/Secom

A temporada de verão no Rio Grande do Sul se aproxima e para garantir segurança e infraestrutura para os milhares de turistas e veranistas que frequentam as praias durante esse período, o governo do Estado lança a Operação Verão Total 2024/2025.

Neste ano, a abertura oficial da operação será em 14 de dezembro, às 10h, em Cidreira, no Litoral Norte gaúcho, com uma programação que inclui a prestação de serviços à população ao longo do dia.

A Operação é uma parceria entre diversas secretarias e órgãos públicos, mobilizando as forças de segurança do Estado, além de equipes de saúde, meio ambiente e comunicação.

Assim como em 2023, a cerimônia de abertura ocorrerá em um município diferente do ano anterior, a fim de ampliar o alcance das ações e atender a um maior número de veranistas, turistas e moradores das regiões litorâneas e de águas internas. Também estão previstas atividades similares no Litoral Sul.

“Esta é uma iniciativa que tem como principal objetivo integrar e fortalecer a presença do Estado nos municípios litorâneos, que recebem milhares de turistas durante a alta temporada. Desde a ampliação da presença de guarda-vidas e do efetivo de segurança até a oferta de serviços de saúde e bem-estar, a expectativa é que, com um trabalho colaborativo, o verão de 2024 seja seguro e inesquecível para todos que escolherem as praias do Rio Grande do Sul como destino”, destacou o vice-governador Gabriel Souza, coordenador da Operação Verão Total.

Distribuída em cinco eixos (Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação), a programação da abertura inclui tendas de atendimento e serviços relacionados à segurança dos banhistas, educação no trânsito, saúde, turismo e conscientização ambiental.

A temporada anterior contou com a participação de mais de 5 mil agentes de segurança e, entre os números da Operação Verão Total 2023/2024, destacam-se 879 salvamentos, 382.336 ações de prevenção e 31.537 ocorrências atendidas pela Polícia Civil.

Banho assistido

Tradição nas aberturas da Operação Verão Total, o banho assistido também está na programação de 14 de dezembro. Destinado a pessoas com deficiência ou mobilidade física reduzida, a atividade é realizada com as chamadas cadeiras anfíbias, equipadas com boias para garantir conforto e segurança.

Promovida pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, a iniciativa conta com o apoio de guarda-vidas e é oferecida durante toda a temporada no litoral gaúcho.

