Política “Vamos entregar a economia crescendo, povo consumindo e mercado reclamando”, diz Lula

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além de Lula, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Simone Tebet (Planejamento), também responderam críticas do mercado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil . (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em resposta à reação negativa do mercado ao pacote fiscal anunciado pelo governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (05), que irá terminar o mandato com a “economia crescendo, povo consumindo e o mercado reclamando”.

“É esse País que vou entregar, como entreguei em 2010, com a economia crescendo. Nós vamos entregar a economia crescendo, o povo consumindo, o mercado reclamando e as empresas que investem na produção fazendo investimento concreto”, afirmou Lula em inauguração de fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul.

O presidente ainda citou e respondeu à pesquisa Genial/Quaest, publicada na última quarta-feira (04), que registrou uma rejeição de 90% ao governo do petista entre os agentes de mercado escutados.

Segundo a pesquisa, apenas 3% dos agentes econômicos veem com bons olhos a gestão Lula 3. Outros 7% dão o veredito de que a atuação do mandatário é regular. “Ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que compõem a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Já cresci”, afirmou o presidente.

Ainda no evento, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Simone Tebet (Planejamento), também responderam críticas do mercado. “Eu não posso acreditar que, em um governo bem avaliado como esse, que 90% do tal do mercado avalie como um governo ruim. Isso não é imparcialidade. Isso é jogar contra o País. Quem joga contra o país, quer ajudar a afundar o País”, disse Tebet.

Rui Costa, por outro lado, defendeu a isenção de IR (Imposto de Renda) para salários de até R$5 mil. Grande parte da reação negativa do mercado é fruto do anúncio conjunto de um pacote de corte de gastos e da isenção, medidas vistas como contrárias por esse grupo de economistas.

“Se moramos num condomínio, onde todos pagam o condomínio, e quem mora na cobertura, com piscina, não paga, é importante que ele pague. Então o presidente enviou ao Congresso uma medida para aqueles que precisam do dinheiro para encher o carrinho no mercado, a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil”, concluiu Rui Costa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vamos-entregar-a-economia-crescendo-povo-consumindo-e-mercado-reclamando-diz-lula/

“Vamos entregar a economia crescendo, povo consumindo e mercado reclamando”, diz Lula

2024-12-05