Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá R$ 8,5 milhões para projetos de resiliência climática

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Estão sendo destinados R$ 8,5 milhões para ações práticas e inovadoras alinhadas com o conceito de SBN (Soluções Baseadas na Natureza) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diante dos desafios para a reconstrução do Rio Grande do Sul após os impactos das enchentes do mês de maio, um grupo de instituições se reuniu em torno de um projeto que irá selecionar propostas para fortalecer a adaptação da sociedade às mudanças climáticas.

Estão sendo destinados R$ 8,5 milhões para ações práticas e inovadoras alinhadas com o conceito de SBN (Soluções Baseadas na Natureza), quando a conservação ambiental é o alicerce para enfrentar os desafios propostos, fortalecendo a capacidade de resposta aos impactos das mudanças climáticas no estado.

A edição da Teia de Soluções – Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o RegeneraRS, a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e a Fundação Araucária, com apoio da SETI (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná).

A iniciativa foi divulgada na manhã desta quinta-feira (05), durante a cerimônia de abertura do 66º Fórum Nacional do CONFAP (Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa), que ocorre em Porto Alegre (Auditório do Living 360º – Prédio 15 da PUC). Detalhes sobre a seleção pública das propostas serão conhecidos nos próximos dias, quando será publicado o edital de inscrições.

Durante o anúncio, o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, destacou que a parceria de diferentes instituições em torno do projeto é simbólica e servira de modelo para o restante do País.

“Precisamos não somente reconstruir, mas construir de novo e em outro patamar para estarmos preparados para futuros desastres climáticos. As soluções que iremos encontrar com a chamada por certo poderão ser aplicadas em outros partes do país”, salientou Busatto. É a primeira ação do banco através do Fundo Verde voltado ao RS, o que reafirma, conforme o diretor, o compromisso com o desenvolvimento sustentável em toda a Região Sul.

Também estiveram presentes na divulgação a diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, Maria de Lourdes Nunes; o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin; o diretor de Ciência, tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Márcio Spinosa, e o coordenador do RegeneraRS, Tarso Oliveira.

A chamada será voltada a diferentes setores da sociedade de todo o País, como empresas, organizações da sociedade civil, terceiro setor, universidades, entre outros.

Ao final do processo, as melhores propostas receberão apoio financeiro para serem colocadas em prática. Serão destinados, ao todo, até R$ 8,5 milhões para as soluções selecionadas, sendo até R$ 1,5 milhão da Fundação Grupo Boticário; R$ 1,5 milhão do BRDE; R$ 1,5 milhão da Fundação Araucária, R$ 1 milhão do RegeneraRS e R$ 3 milhões da Fapergs.

As soluções apresentadas devem atender à realidade local e a um dos desafios propostos: “Adaptação climática em Ação: Natureza como Aliada” e “Ciência para a Adaptação Climática: Desvendando o Potencial da Natureza”. Todos os projetos terão entre 12 e 24 meses para serem executados a partir da finalização da chamada.

Rio Grande do Sul terá R$ 8,5 milhões para projetos de resiliência climática

2024-12-05